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塑化劑、高糖、高油 愈來愈多兒童恐性早熟

郭韋綺
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女童在八歲前出現乳房發育，即屬性早熟警訊。(圖／123RF)
女童在八歲前出現乳房發育，即屬性早熟警訊。(圖／123RF)

孩子「轉大人」生理時鐘正在被打亂。臨床觀察發現，愈來愈多學齡前孩童已出現第二性徵，性早熟案例逐年增加。醫師指出，提早發育潮與環境荷爾蒙暴露及高糖、高油的精緻飲食習慣有關。

高雄市立聯合醫院兒童遺傳代謝與內分泌科醫師王禹期指出，以台灣為例，女童發生率居高不下，東亞整體比歐洲高出數倍。門診中不乏孩童出現第二性徵的案例，曾有女童因胸部隆起且伴隨腫痛就醫，經骨齡與荷爾蒙檢查後，確認骨齡已超前同齡三歲，確診為性早熟。

依醫學定義，女孩在八歲前出現乳房發育、男孩在九歲前睪丸體積達四毫升以上，即屬性早熟警訊，但家長往往等到初經提早報到或男孩變聲，才驚覺異常，此時多已進入發育中後期。

臨床評估男童發育進程的睪丸體積測量器，若於九歲前睪丸體積達四毫升以上須提高警覺。...
臨床評估男童發育進程的睪丸體積測量器，若於九歲前睪丸體積達四毫升以上須提高警覺。(圖／高雄市立聯合醫院提供)

醫師提醒，性早熟不僅帶來外觀改變，更可能影響心理適應與最終身高，由於骨齡加速成熟，生長板提早閉合，孩子的長高空間也隨之被壓縮。

王禹期說，探究原因，環境中的內分泌干擾物質是一大隱憂，包括雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯等塑化劑，常見於塑膠容器與食品包裝中，長期接觸可能干擾人體荷爾蒙平衡。此外，現代飲食高糖、高熱量，加上缺乏運動，也讓代謝問題提前出現，推動青春期提早啟動。

骨齡X光檢測可看出孩子骨頭的成熟度與發育程度；示意圖。(圖／高雄市立聯合醫院提供...
骨齡X光檢測可看出孩子骨頭的成熟度與發育程度；示意圖。(圖／高雄市立聯合醫院提供)

臨床上，透過骨齡X光、抽血檢測與超音波進行評估，必要時使用性激素抑制劑治療，讓發育速度暫緩，爭取成長時間與心理調適空間。

但日常預防更為關鍵，建議減少使用塑膠餐具、避免高溫加熱塑膠容器，控制含糖飲料與加工食品攝取，同時培養規律運動習慣。

王禹期提醒，家長應養成定期觀察孩子成長的習慣，例如每半年記錄身高變化，一般兒童每年約長高四至六公分，若出現異常加速或停滯，應及早尋求專業醫師評估，避免錯過黃金介入時機。

高雄市立聯合醫院兒童遺傳代謝與內分泌科醫師王禹期提醒孩子「轉大人」異常警訊。(圖...
高雄市立聯合醫院兒童遺傳代謝與內分泌科醫師王禹期提醒孩子「轉大人」異常警訊。(圖／高雄市立聯合醫院提供)

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