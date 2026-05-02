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「鼾聲如雷」身體在呼救 5成合併呼吸中止 中風潛在元凶

中央社／台北2日電
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打鼾為睡眠呼吸中止症的症狀之一，而睡眠呼吸中止症並非無法治療，可透過配戴正壓呼吸...
打鼾為睡眠呼吸中止症的症狀之一，而睡眠呼吸中止症並非無法治療，可透過配戴正壓呼吸器改善。（圖／AI生成）

鼾聲如雷恐是身體在呼救。醫師提醒，長期打鼾者約5成合併阻塞型睡眠呼吸中止症，夜間慢性缺氧導致血管內皮發炎，成為肥胖、糖尿病、高血壓中風等致命共病的潛在元凶。

一名中風患者多年來長期打鼾，還有體重、三高問題，卻誤以為打鼾是「睡很沉」表現而沒有放在心上，直到中風住院復健期間，因鼾聲過大吵到別人，轉介至耳鼻喉科後才確診為「重度睡眠呼吸中止症」。

診治這名患者的台北仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科主治醫師張正勳指出，經檢查發現，這名病患每小時呼吸停止次數高達30幾次，夜間血氧濃度甚至曾掉到70%；長期呼吸暫停，在病患中風前就已不斷加重血管惡化風險。

張正勳表示，所幸在接受正壓呼吸器治療後，患者表示自己早上起床時較不易感到昏沉，整體白天精神感受也較以往穩定，甚至用「精神百倍」來形容。

「長期打鼾的人約5成合併阻塞型睡眠呼吸中止症，隨著健康意識抬頭，因睡眠呼吸中止症來求診的病患逐年增加約3%。」張正勳表示，這種疾病最可怕之處在於夜間慢性缺氧，會導致血管內皮發炎，成為肥胖、糖尿病、高血壓及中風等「致命共病」潛在元凶。

在治療方面，張正勳表示，除了正壓呼吸器、藥物、手術治療等多元管道，生活型態改變也是關鍵，減輕10%到20%的體重能顯著改善呼吸道阻塞。

值得注意的是，男女症狀大不同，男性多因打呼影響他人就醫，停經後婦女常表現為白天精神不濟或夜間頻尿，這些症狀極易被誤認為更年期症狀；張正勳呼籲，應尋求專業醫療評估與介入，以降低長期健康風險。

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