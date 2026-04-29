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微創半月板修補 6旬婦人術後當日下床重拾行動力

記者謝進盛／台南即時報導
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台南新營營新醫院骨科醫師余培安，以半月板撕裂微創修補手術，助婦人重拾行動力。（記...
台南新營營新醫院骨科醫師余培安，以半月板撕裂微創修補手術，助婦人重拾行動力。（記者謝進盛／翻攝）

61歲林姓婦人左膝疼痛宿疾常影響行動，近日經台灣台南營新醫院醫師診治，完成左膝外側半月板撕裂微創修補手術，術後不到12小時即能穩定下床行走，重拾昔日行動力。

據知，林婦早期曾接受髖關節與肩關節手術，近期因左膝疼痛及明顯「卡鈍感」影響行動，造成生活不便，經前往營新醫院求診，經核磁共振（MRI）精準診斷為「外側半月板前角撕裂」。

營新醫院骨科醫師余培安評估其活動需求與整體健康狀況後，採用關節鏡微創修補術，透過小切口進行病灶處理，有效降低組織傷害並加速術後恢復。

醫院表示，本案例最大亮點在於「快速復原與即時下床」；術後當天，在護具與助行器輔助下，林婦術後不到12小時，即能自行下床如廁並步行離開病房，疼痛控制良好，恢復情形優於預期。

營新醫院院長鄭群亮表示，此成果來自「醫師－護理－復健」三位一體整合照護模式：

術前：護理團隊進行完整風險評估與個別化衛教，提升病人理解與配合度。

術中：骨科醫師以精準微創技術降低組織破壞。

術後：復健團隊即時介入，進行步態評估與功能性訓練。

他指出，隨著關節鏡微創技術與整合式照護模式成熟，高齡族群面對關節損傷，已不再等同長期臥床與復原緩慢，醫院將持續導入先進醫療技術與跨團隊整合，讓在地民眾就近即可享有高品質骨科治療。

台南新營營新醫院骨科醫師余培安，以半月板撕裂微創修補手術，助婦人重拾行動力。（記...
台南新營營新醫院骨科醫師余培安，以半月板撕裂微創修補手術，助婦人重拾行動力。（記者謝進盛／翻攝）

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