洗腎3年無月經竟懷孕 醫揭「千分之零點幾」奇蹟 基隆長庚跨科護胎

基隆長庚跨專科接力，克服洗腎患者在孕期的重度子癲前症與心肺共病，迎接新生命。（記者廖靜清／攝影）

35歲的畢小姐2021年因產後腎臟衰竭，確診慢性腎臟病第五期，長期在台灣基隆長庚接受治療。慢性腎衰竭會顯著影響女性的內分泌系統，導致月經不規律甚至停經，畢小姐已多年未有月經，但2025年10月透析時，護理團隊發現她體重增加、腹部隆起，有微弱卻規律的「震動」，意外檢查出懷孕。

基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎說，畢小姐已懷孕21周，尚未進行產檢，立刻採取行動進行高層次超音波、留意胎動及危險徵兆。團隊展開一場高難度的「跨科護胎」，包括控制血壓、飲食調整、胎動監測等，降低重度子癲前症及併發症 的威脅，懷孕31周時，為確保母嬰安全，果斷決定剖腹生產。

黃詩穎指出，慢性腎臟病患者需長期透析治療，體內代謝與荷爾蒙系統會受到影響，常導致排卵異常與月經停止。臨床上，多數洗腎女性會出現「無月經」或經期紊亂，主要原因是身體在能量與功能分配上，優先維持生命所需器官運作，卵巢功能則可能被「暫時關閉」，自然受孕機率極低。

黃詩穎說，醫療團隊密切監測胎兒發育、羊水量與母體血壓，產檢頻率從一般孕婦的每月一次，大幅提高至每1至2周一次。營養方面也需「逆轉思維」，從原本限制蛋白質、鉀、磷攝取，改為適度放寬，並補充葉酸、維生素B群與鐵劑，以支應胎兒生長需求。

「沒有月經不代表完全不可能懷孕」黃詩穎說，若透析品質良好、身體狀況穩定，部分患者仍可能恢復排卵功能，進而發生受孕。畢小姐在透析控制得宜的情況下，卵巢功能短暫恢復，分階段加強營養攝取，意外迎來第二胎。

醫療團隊拚全力守護，個案孕期仍出現嚴峻挑戰。基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷表示，洗腎孕婦極易併發子癲前症、高血壓、貧血及心肺功能異常，畢小姐在後期即出現血壓升高與肺水腫等情況，最終於懷孕31周緊急剖腹生產，女嬰出生體重約1390公克，經新生兒加護照護後順利成長出院。

陳奕廷指出，過去透析患者一旦懷孕，多半因風險過高而中止妊娠，但隨醫療技術進步與跨科合作成熟，成功生產的案例逐漸增加。以台灣為例，每年透析產婦約僅10至20例，仍屬少見族群。而基隆長庚的洗腎病友懷孕個案，五根手指頭數得出來，成功關鍵在「跨專科整合」，包括腎臟科、婦產科、新生兒科，甚至心臟科與胸腔科共同參與。

基隆長庚醫院副院長孫啟欽說，洗腎病友懷孕，從透析調整、產檢監測到生產決策，每一步都需精準判斷。透析女性若仍具生育可能，應採取適當避孕措施，避免在未規畫與未監測下懷孕；若有懷孕計畫，務必事前與醫師討論，評估身體狀況與風險。

畢小姐於2025年12月順利產下女嬰，迎來第二胎。（基隆長庚醫院提供）