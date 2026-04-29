磨牙、臉緊繃、肩頸酸…醫：當心「顳顎關節障礙症候群」

醫師說，長期處於壓力、焦慮或睡眠品質不佳的狀態，容易不自覺咬緊牙關或磨牙，導致鄰近肌群受傷，進而引發疼痛症狀；示意圖。(圖／123RF)

曾小姐近一年來陸續出現顳顎關節 和牙齦不適、臉頰緊繃、頭部壓迫感與肩頸痠痛等症狀，輾轉治療卻未見改善，情緒、生活品質都大受影響；前往醫院就醫後，才發現是「顳顎關節障礙症候群（TMD）」，推測與其近期生活環境改變、飽受壓力和失眠困擾有關。

醫師指出，現代人生活壓力增加、易陷精神緊繃，長期下來可能影響顳顎關節和相關肌群，顳顎關節障礙症候群也變得越來越常見，因不適感可能延伸至整個頭部到肩頸，症狀多元但容易與其他疾病混淆。

下巴緊繃 致肌群受傷

顳顎關節位於耳朵前方，與張口、咀嚼及下巴移動等都有關，台灣中山附醫口腔顎面外科呂明怡醫師表示，該部位若出現異常，患者可能在張口或進食時聽到關節聲響，或是張口受限、下巴歪斜等情形。「顳顎關節障礙症候群」成因複雜，除了關節盤移位、關節發炎或退化外，也與肌肉過度緊繃、僵硬有關。

呂明怡醫師舉例，像是長期處於壓力、焦慮或睡眠品質不佳的狀態，容易不自覺咬緊牙關或磨牙，導致鄰近肌群受傷，進而引發疼痛症狀。同時顳顎關節周圍的肌肉也與頭、肩頸等的肌肉互相連接，使得原本局限於關節區域的疼痛，可能進一步延伸至臉頰、太陽穴、頭部與肩頸等，甚至連帶影響腦神經，造成頭痛、干擾情緒或睡眠等。

易誤認耳痛、拉傷 跑錯科

由於顳顎關節鄰近耳朵與頭部，臨床觀察也有不少患者誤以為是耳疾或偏頭痛，跑到耳鼻喉科、內科等科別就診，卻始終未能找出真正病因。此外，若是吃到芭樂等較硬的食物、或吃漢堡時張口過大等情況，也可能造成肌肉急性受傷、出現相似症狀。

呂明怡提醒，有類似情形者建議休息一段時間觀察恢復狀況，若不適感持續超過2週未緩解，應及早就醫評估。

關節聲響、下顎歪 症狀多

顳顎關節障礙症候群的診斷工具眾多，呂明怡說明，臨床上會透過詢問患者病史、檢查張口功能，以及使用超音波、電腦斷層檢查等評估關節與肌肉狀態。

曾小姐就醫時，檢查發現其雙側關節彈響、張口時下顎歪斜，以及有右頰疼痛、雙側咬肌和下顎後方痠痛、雙側顳肌和頭皮麻木等情形，診斷為雙側顳顎關節障礙症候群，合併有關節盤不可復移位、骨關節炎、肌筋膜疼痛症等狀況，經評估後採用關節腔玻尿酸注射、震波治療等整合治療。

可用藥物、咬合板治療

在治療方面，呂明怡指出，臨床一般會先採取保守治療，包括藥物控制與配戴咬合板等；若後續觀察關節仍有發炎或缺乏潤滑度等問題，部分患者可能需進一步評估玻尿酸注射等微創治療選項，具體治療方案則需依個別情況規劃。

除了關節問題，台灣中山附醫智慧賦能中心林志峰主任補充，顳顎關節障礙症候群可能影響多組肌肉，包括顳肌、咬肌及內外翼肌等，分別負責開口、閉口與下巴各方向移動，物理治療介入選項則包括震波治療、徒手治療、運動伸展訓練等。

嚴重咬合異常 才需動刀

應對多元且複雜的病因，中山附醫近期也結合口腔醫學、物理治療、影像診斷及心理支持等資源，成立跨專業團隊，提供患者多面向的照護。

至於是否需進行正顎手術，呂明怡表示，正顎手術通常用於處理因骨骼問題導致的嚴重咬合異常、關節變形等；而顳顎關節障礙症候群多與肌肉、關節相關，僅有少數合併有咬合問題的患者可能需手術治療。她也提醒，喜歡吃較硬的食物，或心理壓力較大、習慣咬緊牙關或夜間磨牙等族群，皆為風險相對較高的族群，若出現張口時感到不適、頭部或肩頸疼痛等相關症狀應提高警惕。