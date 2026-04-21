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非經期異常出血 竟是子宮內膜癌

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蘇棋楓透過達文西系統的技術，在3D立體視野下，精準辨識、清除可能受影響的淋巴組織...
蘇棋楓透過達文西系統的技術，在3D立體視野下，精準辨識、清除可能受影響的淋巴組織。(圖／光田醫院提供)

45歲的陳小姐，長期洗腎，且有糖尿病與心肌梗塞病史，數年前出現非經期異常出血，原以為只是疲勞或內分泌失調，忍耐將近兩個月後才就醫，檢查後確診為「子宮內膜癌」，突如其來的結果讓她與家屬一時難以接受，經確認癌細胞未發生轉移後，再接續完成子宮與卵巢切除，讓分期手術在安全範圍內完成，也避免傳統開腹手術帶來的大傷口風險。

台灣婦產醫師蘇棋楓指出，陳小姐長期洗腎使其身體耐受度大幅降低，心血管疾病更讓手術風險明顯提高，醫療團隊決定採用「達文西機械手臂輔助手術」，利用螢光淋巴顯影技術，在3D立體視野下，能清楚呈現淋巴走向，在最短時間內精準完成淋巴廓清（清除癌細胞可能轉移的淋巴結），同時盡量減少出血與組織傷害，是手術成功的關鍵。

蘇棋楓表示，精準淋巴廓清，一次完成癌症分期手術，是屬於高度複雜的高風險個案，確認癌細胞未發生轉移後，再接續完成子宮與卵巢切除，讓整個分期手術在安全範圍內一次完成，也有效避免傳統開腹手術帶來的大傷口風險；術後陳小姐恢復情況順利，僅短短4天便出院，並持續於門診追蹤，近期回診檢查顯示恢復良好，未見復發跡象。

蘇棋楓說，「對高風險患者而言，微創技術不只是傷口小，更代表著安全與希望。」看著患者逐步恢復體力、回歸正常生活，他強調，每一次手術，都是對生命的承諾；個人突破達文西手術百例不是終點，而是累積更成熟、更穩定的臨床經驗，為每一位病患嚴格把關。

達文西系統的螢光淋巴顯影技術，使淋巴位置（綠色部分）能清楚呈現。(圖／光田醫院提...
達文西系統的螢光淋巴顯影技術，使淋巴位置（綠色部分）能清楚呈現。(圖／光田醫院提供)

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