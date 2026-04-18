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瘦愈快老愈快？醫師解謎減重真相

鄭國樑
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醫師提醒，瘦瘦針應被視為輔助工具，而非核心解方，使用瘦瘦針需搭配正確的生活與飲食...
醫師提醒，瘦瘦針應被視為輔助工具，而非核心解方，使用瘦瘦針需搭配正確的生活與飲食調整，才能發揮藥物的效果，避免停藥後體重反彈。(本報資料照片)

瘦得愈快，老得愈快？醫師指出，近年來，以瘦瘦針為代表的減重方式快速普及，從醫療延伸至社群媒體與日常生活，成為許多人追求身材的捷徑。然而，在這股熱潮之下，一個關鍵問題逐漸浮現：我們追求的，究竟是健康與美，還是體重計上的數字？

桃園醫院感染科兼任醫師、康泉診所院長林宜君表示，臨床與日常觀察中，愈來愈多人陷入數字迷思，當體重持續下降帶來成就感，人們容易不斷追求更低的數值，甚至在不自覺中「瘦過頭」，對磅秤數字的執著，讓減重從健康管理，轉變為一種短暫卻上癮的心理回饋，卻忽略了身體正在付出的代價，事實上，減重並非單純減少體重，而是身體組成的調整。

林宜君說明，當體重下降過快，流失的不只是脂肪，也包括肌肉與膠原蛋白，結果往往是臉部凹陷、皮膚鬆弛、氣色變差，甚至出現「瘦了卻更顯老」的現象，與多數人追求的美背道而馳。

從醫學觀點來看，較理想的減重速度應為每周約0.5至1公斤。這樣的節奏雖然不快，卻能保留肌肉量，維持代謝穩定，也較容易長期維持；減重並非短跑，而是一場需要節奏與策略的長期調整。過快的速度，往往意味著未來更高的反彈風險。

另一個常見誤解，是將「少吃」視為減重的關鍵。然而，人體在減重過程中更需要充足且均衡的營養支持，特別是蛋白質與必需脂肪酸，當營養攝取不足時，身體會優先分解肌肉以維持運作，導致基礎代謝下降，使減重變得更困難，也更容易復胖。

在這樣的背景下，瘦瘦針的角色，應被視為輔助工具，而非核心解方。它或許能幫助控制食慾與血糖，但若缺乏飲食與運動的配合，減重成果難以持續，甚至可能導致身體組成失衡。

林宜君強調，真正值得追求的，不是單一的體重數字，而是整體狀態的提升：健康的肌肉比例、穩定的代謝功能，以及自然且有精神的外觀，這樣的改變，無法依賴快速手段達成，而是來自長期生活習慣的累積。在講求效率與速度的時代，「快速變瘦」似乎成為理所當然的目標，但若忽略身體的節奏與需求，最終可能同時失去健康與美。減重的意義，不是瘦得最快，而是瘦得健康、瘦得好看，並且能長久維持。

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