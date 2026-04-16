止痛藥易傷腎 保健食品也別亂吃

腎臟病防治表示，止痛藥別亂吃，尤其是屬於非類固醇消炎止痛藥，腎臟負擔會明顯變重，需要特別小心；示意圖。(圖／123RF)

不少民眾赴日最愛購買各種藥妝品，又以感冒藥、止痛藥、腸胃藥、痠痛貼布及保健食品為大宗，但出國狂掃貨的藥效真的比較強？醫師提醒，止痛藥、保健食品千萬別亂吃，過量恐嚴重傷肝腎、甚至導致衰竭，有些保健食品混用慢性病用藥，更會加重副作用。

一名30歲女子因長期服用日本 知名止痛藥EVE，導致嚴重腎衰竭、最後需要洗腎，台灣腎臟病防治基金會營運長吳苡璉說，「止痛藥真的不要亂吃」。以EVE為例，其主要成分是布洛芬 （Ibuprofen），屬於非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），比較容易讓腎功能受損。而部分體質敏感者，或腎功能不好的人，長期服用可能引發慢性腎衰竭。

EVE止痛藥因標榜的強效止痛效果，深受不少人喜愛，頭痛、牙痛、經痛等一顆下去，就能「藥」到病除。吳苡璉表示，這款神藥的強效配方，長期服用可能讓腎臟發出求救訊號。建議在服用前，一定要詢問醫師或是營養師，包括其他的止痛藥，多半會使用混合型止痛藥，錯誤用藥恐造成腎臟、肝臟傷害。

吳苡璉強調，慢性腎臟病初期因無明顯症狀，一般民眾對腎臟病的病識感不高，若無妥善控制，恐惡化至末期腎臟病。民眾應定期透過抽血及驗尿，了解自己是否有蛋白尿，以及腎絲球過濾率指數，若有異常應依醫師或營養師建議，進行「低蛋白、低磷、低鉀、低鈉」等飲食控制。

除了飲食控制之外，藥物一定要經過專業的評估，吳苡璉提醒，市售止痛藥大多含非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），藥物經由肝臟及腎臟代謝，因此腎功能不佳的患者需特別小心使用。建議由醫師處方，避免自行購買。選用保健食品也要謹慎，有些可能含有隱形磷鉀，不明草藥成分具有直接腎毒性，恐加速腎衰竭。