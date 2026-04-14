我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

「早起運動」很健康？4個NG習慣 讓血管撐不住

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一般大眾視為健康的生活習慣，若執行過度反而容易引發腦梗塞；示意圖。（圖／123R...
一般大眾視為健康的生活習慣，若執行過度反而容易引發腦梗塞；示意圖。（圖／123RF）

「早起做運動」、「利用流汗排毒」這些看似健康的日常習慣，很可能嚴重危害人們的腦血管。根據日本媒體「TRILL News」報導，麻酔科醫師松岡雄治指出，過度的健康習慣反而容易誘發腦梗塞。只要在習慣中加入「安全裝置」，就能保護血管。

過度流汗恐致嚴重脫水

一般人都認為，利用流汗排出老廢物質對健康有益。但松岡表示，過度流汗可能導致嚴重脫水，血壓也會劇烈波動，增加腦部血管阻塞的風險。各類醫學指南也警告，溫差過大或脫水引起的急劇血壓波動，是心血管疾病的重要誘因。

松岡解釋，當一個人年紀愈大或罹患慢性病，血管壁容易堆積斑塊且變得脆弱，當血壓飆升損傷內壁，身體就會產生血塊（血栓）修復受損處。若加上大量流汗導致血液變得濃稠，血管收縮時，黏稠的血栓就會被推入血液，隨著血液流動。當血栓遇到變窄的血管無法繼續流通，就會慢慢堵住血管，最後完全堵塞，導致大範圍腦細胞瞬間受損（即腦梗塞）。

松岡提出警告，以下4個錯誤的生活習慣嚴重危害身體健康：

一、起床後立即進行劇烈跑步：人在睡眠期間會流汗卻無法補水，因此早晨是一天中血液最黏稠的時段。此時若心跳速度過快、血壓劇烈波動，會對血管造成極大負擔。

二、蒸三溫暖期間完全不喝水：在高熱環境下達到極限脫水狀態，並在血管擴張時泡冷水的行為，會導致血管強烈收縮，使黏稠的血栓阻塞血管。

三、長時間泡熱水半身浴：為了排毒而大量流汗會加劇脫水狀態，且離開浴室時的溫差會使血壓驟升。

四、假日補眠不喝水：有些人平時工作忙碌，習慣趁著周末假日補眠，但長時間不喝水會使身體處於容易形成血栓的脫水狀態。

松岡指出，已經建立日常健康習慣的人無須急著放棄，只要加入以下3個「安全裝置」即可。

一、運動和排汗前先喝水：在準備運動或進入三溫暖室「之前」，先喝一杯（約200ml）水，避免血液中的水分不足。

二、起床後量血壓：習慣早上做運動的人，運動前先量血壓。若收縮壓超過135mmHg，應取消劇烈運動，改為輕鬆的散步。

三、減少溫差衝擊：冬天出門或進入冷水池前，務必先做好暖身運動或用冷水澆淋身體，避免血管急劇收縮。

多喝水 注意血壓控制

松岡建議，平時應多喝水並注意血壓控制，不要為了鍛鍊而損害健康。若血壓持續偏高務必就醫，找出原因。

日本 心血管疾病

上一則

拖到腫瘤「塞滿腸道」...5旬男腸癌三期併腎積水 靠達文西手臂逆轉

延伸閱讀

養生／心臟異常？ 醫師：從這5點判斷

養生／心臟異常？ 醫師：從這5點判斷
上廁所太用力竟猝逝 醫：小心血壓飆升 恐誘發心肌梗塞

上廁所太用力竟猝逝 醫：小心血壓飆升 恐誘發心肌梗塞
順手練肌力、深蹲 防餐後血糖飆升

順手練肌力、深蹲 防餐後血糖飆升
研究：這個常見家用電器 意外能有效降血壓

研究：這個常見家用電器 意外能有效降血壓

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費