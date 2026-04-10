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一休假就頭痛疲倦？這幾招改善「休閒病」

記者翁唯真
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不少上班族都有類似經驗，平時忙碌時精神尚可，一到周末或連假反而出現頭痛、疲倦、甚...
不少上班族都有類似經驗，平時忙碌時精神尚可，一到周末或連假反而出現頭痛、疲倦、甚至類似感冒的不適症狀；示意圖。（圖／123RF）

不少上班族都有類似經驗，平時忙碌時精神尚可，一到周末或連假反而出現頭痛、疲倦、甚至類似感冒的不適。開業精神科醫師指出，這種現象在醫學上被稱為「休閒病」（Leisure Sickness），與長期壓力下的自律神經與免疫系統失調密切相關。

台灣精神科醫師楊聰財說，人在高壓工作狀態時，體內會分泌大量壓力荷爾蒙，如皮質醇與腎上腺素，這些物質會暫時抑制免疫系統反應，使身體「撐住不生病」。然而，一旦進入假期，壓力驟降，荷爾蒙快速下降，原本被壓抑的免疫反應反彈，進而出現發炎、疲勞或疼痛等症狀，宛如「秋後算帳」。

自律神經的快速切換也是關鍵因素，楊聰財表示，平時長期由交感神經主導，放假後突然轉為副交感神經主導的休息模式，若轉換過快，身體容易產生不適。

楊聰財說，具有高度成就導向、競爭性強、責任感重與完美主義傾向的族群，是休閒病的高風險族群。這類人往往長期維持高度警覺與緊繃狀態，即使放假也難以真正放鬆。此外，情緒壓抑型人格、焦慮敏感及工作狂特質者，也容易因長期心理壓力累積，在假期出現身體反應。

平日高度依賴咖啡因者，假日突然停止攝取，可能出現血管擴張引發頭痛；或是假日熬夜、補眠，打亂生理時鐘，也會增加不適風險。同時，長期缺乏運動、肌肉緊繃未被察覺，往往在放鬆時才出現明顯痠痛。

楊聰財建議，民眾可在假期前進行「降速過渡」，避免從高強度工作瞬間完全停擺；同時維持規律作息，減少睡眠節律大幅波動。透過瑜伽、冥想等方式放鬆身心，也有助於自律神經平衡，並在日常生活中安排「微型休息」，分散壓力累積，才能降低休閒病發生風險。

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