不想讓心臟老得比較快 從修正8大生活風險因子做起

醫師提醒，心肌梗塞並非只發生在高齡族群，透過生活型態調整與風險因子管理，可明顯降低發生機率與嚴重程度；示意圖。（圖／123RF）

心肌梗塞通常發生在供應心臟的血流突然中斷或大幅減少時，可能造成永久性心肌損傷，嚴重時危及生命。這類事件並非只發生在高齡族群，臨床觀察顯示，心臟的實際健康狀態往往比身分證上的年齡更關鍵。

醫師指出，許多人表面年紀尚輕，但心臟結構與功能已出現老化現象，這種情況常被稱為心臟年齡高於實際年齡。

心臟科醫師說明，隨著心臟老化，可能出現動脈硬化與鈣化、心肌彈性下降、傳導系統異常或瓣膜功能退化，這些改變都會提高心血管事件的風險。

生活型態不佳 心臟老得快

部分風險因素無法改變，例如年齡、性別與家族病史，但多數影響心臟老化的關鍵因素與長期生活型態有關，包括：

•血壓長期偏高

•膽固醇或三酸甘油脂異常

•糖尿病或血糖控制不佳

•抽菸（即使不是每天）

•體重過重，特別是腹部脂肪堆積

•缺乏規律運動

這些因素會促進動脈粥狀硬化，使血管彈性下降，也與心肌梗塞、中風與心臟衰竭風險上升相關。

心梗風險 研究證實可降低

心臟科醫師指出，雖然無法完全消除心肌梗塞的可能性，但大量研究已證實，透過生活型態調整與風險因子管理，可以明顯降低發生機率與嚴重程度。

以下為臨床實務中最具一致共識的心臟保護策略：

1.控制體重：體重過重會增加心臟負擔，並加速血管內斑塊堆積。即使只減少部分體重，也可能改善血壓與血脂狀況。

2.採取心臟友善飲食：建議以天然、未高度加工的食物為主，增加：蔬菜與水果、全穀類以及魚類、堅果與植物性油脂，並減少高鹽、高糖與高飽和脂肪食物。

3.規律運動：心臟本身也是肌肉，適度運動可提升其泵血效率，並改善血壓與代謝狀態。多數成人建議每週累積中等強度運動時間。

4.定期健康檢查：血壓、血脂與血糖屬於無症狀風險因子，需透過檢測才能及早發現問題並介入。

5.控制慢性疾病：若已有高血壓、高血脂或糖尿病，遵循醫囑、規律追蹤與用藥，是降低心血管風險的必要條件。

6.戒菸：菸草中的有害物質會促進動脈硬化並損傷血管內皮。停止吸菸後，心血管風險會隨時間逐步下降。

7.節制飲酒：長期過量飲酒與血壓上升、心肌病變及中風風險增加有關。若飲酒，應控制頻率與份量。

8.睡眠與壓力管理：長期睡眠不足與慢性壓力，會影響自律神經與血壓調節，進而增加心血管負擔。

專家提醒，預防心血管疾病 的核心，在於長期、可持續的生活型態管理，而不是短期的補救措施。

基因、老化 仍可能導致心臟病

醫師強調，即使生活習慣良好，基因與自然老化仍可能導致心臟事件。

但整體醫學證據顯示，越早控制可修正的風險因子，心臟老化與心肌梗塞的發生時間就越可能被延後。

這不僅關乎壽命，也直接影響未來的生活品質與功能獨立性。