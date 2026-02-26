我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

26歲孕婦併發急性盲腸炎 緊急剖腹產 母嬰均安

記者胡蓬生／苗栗報導
26歲孕婦已懷孕39周（紅圈處為腹中寶寶），在跨團隊合作下，順利生產並處理急性盲腸炎問題。(圖／大千綜合醫院提供)
26歲孕婦已懷孕39周（紅圈處為腹中寶寶），在跨團隊合作下，順利生產並處理急性盲腸炎問題。(圖／大千綜合醫院提供)

一名26歲懷孕39周的第一胎孕婦，日前因腹痛2天至醫院急診，經醫師會診，高度懷疑這名孕婦急性盲腸炎，緊急為孕婦執行剖腹產併盲腸切除手術。在跨團隊合作下，產婦成功產下健康男嬰，急性盲腸炎病況也順利治療，成功守護母嬰健康。

台灣大千綜合醫院經醫療副院長及婦產科醫師林敬旺表示，這名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，檢查發現白血球數值高達18360（正常值約4000-10000），但孕婦體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，但腹部觸診時她的右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。

當下立即安排腹部電腦斷層（CT）檢查，並會診一般外科共同評估，經跨科團隊仔細討論，且與孕婦及家屬充分溝通後，決定緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更有約100毫升的膿樣腹水，情況危急。醫療團隊在妥善保護手術傷口避免汙染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術。婦人術後接受抗生素治療，恢復良好並平安出院。

林敬旺指出，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒安全，治療方式也會依懷孕周數不同而有異，情況如下：

一、未達胎兒可存活周數時：會優先執行緊急盲腸切除手術，術後追加抗生素治療並繼續懷孕，但必須密切監測胎兒狀況，因為母體急性盲腸炎可能併發菌血症，導致子宮內的胎兒感染，甚至可能胎死腹中。

二、胎兒已可存活但仍屬早產周數時（如28至34周）：需審慎權衡孕婦與胎兒安全，由跨科團隊共同評估最佳處置時機與方式，在考慮早產兒風險與子宮內胎兒感染風險間做出最適切決策。

三、胎兒已近足月時（如本案例39周）:可考慮同時執行剖腹生產及盲腸切除手術，確保母嬰安全。

他提醒，孕婦如果出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、惡心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽，急性盲腸炎如果未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。

大千醫院醫療副院長林敬旺表示，孕婦不同的懷孕周數，發生急性盲腸炎的處理方式也不同...
大千醫院醫療副院長林敬旺表示，孕婦不同的懷孕周數，發生急性盲腸炎的處理方式也不同，需要跨團隊共同合作。(圖／大千綜合醫院提供)
醫療團隊檢查發現孕婦盲腸已嚴重腫脹化膿，確診為急性盲腸炎。(圖／大千綜合醫院提供...
醫療團隊檢查發現孕婦盲腸已嚴重腫脹化膿，確診為急性盲腸炎。(圖／大千綜合醫院提供)

世報陪您半世紀

併發症

上一則

常熬夜追劇…小心視力失焦眼壓高 可做1動作自行檢查

下一則

他每天只睡4小時暈眩送醫 醫師曝：定時起床定期入睡重要

延伸閱讀

1條評論惹殺機 河南孕婦與婆婆遭殺害 兇手是初中同學

1條評論惹殺機 河南孕婦與婆婆遭殺害 兇手是初中同學
研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控
買車不滿車況 芝城19歲男70刀刺死孕婦還縱火

買車不滿車況 芝城19歲男70刀刺死孕婦還縱火
臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

熱門新聞

美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡