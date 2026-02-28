頭暈自行買成藥解決？ 醫警告：若反覆發生 須先就醫檢查

我的頻道

醫師提醒，常出現頭暈症狀，切勿自行服藥或自行判斷病因，應找出真正原因避免延誤治療；示意圖。（圖／123RF）
很多人遇到一些小病小痛，會選擇到藥局買成藥解決。但醫師提醒，若經常出現頭暈症狀，切勿自行服藥或自行判斷病因，因為背後可能隱藏嚴重疾病，反覆頭暈必須找出真正原因，才能避免延誤治療。

家庭醫師、健康教育者兼電視醫師Raj Arora在TikTok影片表示，有時身體不適時，確實很容易直接去藥局購買藥物。不過，如果你經常感到頭暈，卻不知道原因，她強烈建議不要自行處理。

Raj Arora醫師指出，造成頭暈的原因很多。有些可能較令人擔憂且嚴重，例如中風心臟病發作或神經系統問題。不過，也有一些較不嚴重的原因，例如眩暈症或是感冒症狀。但自行診斷為頭暈發作並試圖自行管理，她並不建議直接買藥吃。她補充，應該預約家庭醫師門診，查明原因後「再依據診斷進行治療」。

頭暈可能來自許多不同原因，包括血壓、內耳問題、貧血、荷爾蒙，甚至與心臟相關的疾病。在不知道原因的情況下掩蓋症狀，可能延誤真正需要的協助。她呼籲民眾不要「自行診斷」，而應該「找出答案」，如果持續發生，請務必接受專業檢查。

根據英國國民保健署（NHS），偶爾感到頭暈、頭重腳輕或失去平衡相當常見，通常並不嚴重。若感到擔心，應諮詢家庭醫師。

頭暈可能包括以下感覺：失去平衡、暈眩、頭重腳輕或快要昏倒、感覺自己在旋轉，或周圍環境在旋轉（眩暈）。NHS也建議，若想自行緩解頭暈，可以：1.躺下休息直到症狀緩解，起身時動作放慢；2.動作緩慢小心；3.充分休息；4.多補充水分，尤其是水；5.避免咖啡、香菸、酒精與藥物。

頭暈時應避免的事項包括：1.不要突然彎腰；2.不要在坐著或躺著後突然起身；3.頭暈時不要從事危險活動，例如開車、爬梯子或操作重型機械。

以下情況應就醫：1.對頭暈或眩暈感到擔憂；2.症狀無法消失或反覆發作；3.聽力或說話變得困難；4.耳鳴或耳中有其他聲音；5.出現複視、視力模糊或其他視覺變化；6.臉部、手臂或腿部麻木或無力；7.伴隨脈搏改變、昏倒、倒地、頭痛、噁心或嘔吐等症狀。

NHS指出，頭暈往往在治療原本疾病後就會改善，例如：耳部感染、偏頭痛、脫水或中暑、壓力或焦慮、糖尿病導致的低血糖、缺鐵性貧血和暈車。

若在突然站起或坐起時感到頭暈，可能是血壓突然下降，也稱為姿勢性低血壓。若感到失去平衡、聽力下降或耳鳴，可能與內耳問題有關。若感到旋轉感、噁心或嘔吐，有時在感冒或流感後發生，可能是前庭神經炎。若在開始服用新處方藥後出現頭暈，也可能是藥物副作用。

