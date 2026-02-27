我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

4買鞋錯誤認知 傷腰背膝 「貴的鞋不見得一定好走」

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
鞋子尺寸標示不可信，需依腳感選擇，價格與健康無直接關係，試穿最重要；示意圖。（圖／123RF）
鞋子尺寸標示不可信，需依腳感選擇，價格與健康無直接關係，試穿最重要；示意圖。（圖／123RF）

鞋子的選擇對於下肢健康十分重要，一些看似理所當然的常識，實際上可能正是造成腳痛、膝蓋與腰部不適，甚至長期疲勞的元凶。接觸超過2萬雙腳的鞋履配適師佐藤靖青在著作《預約排不到的鞋履配適師教你正確選鞋法》介紹多數人容易誤解的選鞋重點。

尺寸只是參考值

佐藤表示，首先有個大前提「鞋子的尺寸標示，幾乎不可信」。在店裡被問到「你穿幾公分」就能立刻回答的人，其實反而比較危險。廠商在製鞋時，並不是以毫米精度測量每個人的腳來設計。例如26公分和26.5公分，實際上是相當「概略」的區分。尺寸只是參考值，並不保證合腳。

靜止的腳與行走中的腳完全是兩回事，量測儀器基本上只能測到靜止狀態的腳型，但鞋子是拿來走路的。走路時，腳會下沉、橫向擴張、產生扭轉，而這些變化還會隨著時間、身體狀態而不同。佐籐強調不要相信自己的腳尺寸，要相信自己的腳感覺，實際穿上、實際行走，有沒有不對勁，才是關鍵。

佐藤指出運動鞋常常被一概而論，但實際上用途差異極大。像籃球鞋、網球鞋，是為了「急停」、「變向」、「煞車」而設計，並不是為了長時間行走。即便如此，仍有很多人因為品牌有名、很多人都這樣穿、外型喜歡等理由，把這類鞋當成日常鞋來穿，結果就是膝蓋、腰部、腳底的負擔不斷累積。

真正適合走路的鞋，至少要具備三個條件：在該彎曲的位置能彎曲、能吸收柏油路面的衝擊、腳跟穩定。不符合這些條件的鞋，再有名也稱不上是「好走的鞋」。

佐藤坦言，價格與對身體的友善度幾乎沒有直接關係。上千上萬元的鞋，只要不合腳，結果都一樣。

很多人想「只靠鞋子解決身體不適」。膝蓋或腰痛，多半源自姿勢與走路時身體的使用方式，單靠鞋子本身有其極限。這時候，鞋墊就變得非常重要。許多人把鞋墊當成「調整尺寸的墊片」，但現在的鞋墊早已不同，鞋墊是用來發揮鞋子性能的零件。

選鞋本質就是賭博

佐藤認為選鞋本質上就是賭博。就算是同品牌、同款式、同尺寸，也存在個體差異。只要製程中有人手介入，這一點就無法避免。量測App或3D掃描確實進步很多，但仍比不上「實際穿上走路」的準確度。

網購前提是「你已完全掌握那個品牌的尺寸感」，否則就去實體店試穿。腳的感覺非常敏銳，只要有一點違和，就放棄那雙鞋。試穿最多三雙，再多，感覺就會鈍掉，反而分不清哪雙好。

選鞋，比選衣服嚴苛得多。因為衣服不合身，不至於影響健康，但不合腳的鞋，卻會確實傷害身體。如果你的鞋櫃深處躺著幾雙「幾乎沒穿過的鞋」，那很可能正是你的腳，曾經發出的警訊。

世報陪您半世紀

App

上一則

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

延伸閱讀

辦公室椅子伸展操 擺脫腰背痠痛

辦公室椅子伸展操 擺脫腰背痠痛
縮胸6周竟長回原尺寸 蘇格蘭女傻眼：錢白花了

縮胸6周竟長回原尺寸 蘇格蘭女傻眼：錢白花了
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋

冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋

熱門新聞

美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤