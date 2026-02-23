鼻胃管在胃裡打結「別硬拔」 醫師這樣做順利恢復進食

醫師吳明駿提醒，插入與拔除鼻胃管是侵入性醫療行為，民眾切勿自行處理避免受傷。(圖／台中醫院提供)

一名60歲女患者腦部術後插鼻胃管餵食，經吞嚥復健治療後，醫療團隊準備拔除鼻胃管時覺得「卡卡」拔不出，經檢查發現她的鼻胃管竟在胃內打結了，立即以無痛胃鏡輔助異物夾解開管路，順利拔管，避免強行拔除造成食道與胃部撕裂傷。

台灣台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿提醒，鼻胃管依照材質不同約二到四周就應更換，如移除時遇到阻力或病人感到不適，切忌硬拔硬扯，應立即就醫尋求醫師協助，才能避免不必要的傷害。

吳明駿說明，這名女患者因動脈瘤破裂接受腦部手術，術後恢復良好，但吞嚥功能受損無法以口正常進食，所以接受吞嚥訓練復健治療，經過一個月治療，終於可以安全地從嘴巴進食。

女患者在拔除鼻胃管的時候，感到上腹疼痛不適，且有非常大的阻力；醫療團隊因擔心鼻胃管放置產生相關的併發症 ，立即幫女患者照一張X光，才發現鼻胃管在胃裡打結了。

經醫師跟患者與家屬說明，女患者接受無痛胃鏡檢查，吳明駿利用異物夾將打結的鼻胃管解開拉直後，順利移除鼻胃管。

吳明駿說，鼻胃管灌食非常普遍，可提供營養不良，或是有吞嚥困難，及重症病人所需腸道營養。

他說明，鼻胃管放置看似簡單，但仍潛藏危機。比如誤置入氣管可能導致吸入性肺炎，誤入顱內或脊髓會造成腦損傷，放置或拔除不當恐造成鼻黏膜和食道損傷；另鼻胃管照顧過程，可能因人為疏忽導致病人嘔吐，產生吸入性肺炎，甚至是灌食速度過快，產生的消化不良或是腹瀉。

吳明駿說，鼻胃管在胃或食道打結，臨床上不常見，文獻上只有零星的個案，發生原因主要跟放置時間過久，放到胃裡的長度過長，或是經常移動鼻胃管的位置，以及接受過切胃手術等因素有關。