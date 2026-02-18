椎間盤突出腰痛、如廁都成問題 微創手術助重拾行動力

椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群；示意圖。(圖／123RF)

49歲洪小姐多年從事看護工作，長期協助病人翻身、搬抱，讓腰部承受過度負擔，椎間盤逐漸退化。起初僅是腰痛，她並未特別在意，隨著病情惡化，疼痛一路延伸至左腿，甚至出現左腳麻木。即使後來轉行想減輕勞累，症狀仍未改善，生活品質明顯下滑。

洪小姐回憶，若以1至10分形容疼痛程度，當時早已「超過10分」，劇烈疼痛讓她幾乎無法忍受，不僅無法久站、行走，連如廁這類基本活動都變得困難。她形容，連坐下幾分鐘都痛到不行，生活幾乎失去正常節奏。

經台灣羅東博愛醫院脊椎微創中心鍾和肯醫師詳細檢查，確認洪小姐為椎間盤突出，神經受到壓迫，導致嚴重坐骨神經痛。評估後，建議採取微創內視鏡經椎間孔腰椎體間融合術（Endoscopic TLIF）進行治療。

鍾和肯醫師說明，該手術透過內視鏡與小切口完成，能減少對周圍肌肉、韌帶及軟組織的破壞。手術中會移除病變椎間盤，在椎間隙置入支架並以鋼釘固定脊椎，解除神經壓迫。相較傳統手術，微創方式出血量較少、恢復期也較短。洪小姐術後疼痛明顯改善，能正常站立、坐下，過去反覆發作的坐骨神經痛已不再出現。她順利出院，後續將持續回診追蹤，逐步恢復日常生活。

鍾和肯醫師提醒，椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群。若出現持續背痛，並延伸到腿部出現麻、痛、痠或無力等症狀，應及早就醫評估。輕度患者可先採保守治療，如復健或藥物，但實際治療方式仍需由醫師依個別狀況判斷，避免延誤病情。