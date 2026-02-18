我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

椎間盤突出腰痛、如廁都成問題 微創手術助重拾行動力

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群；示意圖。(圖／123RF)
椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群；示意圖。(圖／123RF)

49歲洪小姐多年從事看護工作，長期協助病人翻身、搬抱，讓腰部承受過度負擔，椎間盤逐漸退化。起初僅是腰痛，她並未特別在意，隨著病情惡化，疼痛一路延伸至左腿，甚至出現左腳麻木。即使後來轉行想減輕勞累，症狀仍未改善，生活品質明顯下滑。

洪小姐回憶，若以1至10分形容疼痛程度，當時早已「超過10分」，劇烈疼痛讓她幾乎無法忍受，不僅無法久站、行走，連如廁這類基本活動都變得困難。她形容，連坐下幾分鐘都痛到不行，生活幾乎失去正常節奏。

經台灣羅東博愛醫院脊椎微創中心鍾和肯醫師詳細檢查，確認洪小姐為椎間盤突出，神經受到壓迫，導致嚴重坐骨神經痛。評估後，建議採取微創內視鏡經椎間孔腰椎體間融合術（Endoscopic TLIF）進行治療。

鍾和肯醫師說明，該手術透過內視鏡與小切口完成，能減少對周圍肌肉、韌帶及軟組織的破壞。手術中會移除病變椎間盤，在椎間隙置入支架並以鋼釘固定脊椎，解除神經壓迫。相較傳統手術，微創方式出血量較少、恢復期也較短。洪小姐術後疼痛明顯改善，能正常站立、坐下，過去反覆發作的坐骨神經痛已不再出現。她順利出院，後續將持續回診追蹤，逐步恢復日常生活。

鍾和肯醫師提醒，椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群。若出現持續背痛，並延伸到腿部出現麻、痛、痠或無力等症狀，應及早就醫評估。輕度患者可先採保守治療，如復健或藥物，但實際治療方式仍需由醫師依個別狀況判斷，避免延誤病情。

世報陪您半世紀

上一則

「腦腸軸」雙向連結 失衡恐引發這5大健康問題

下一則

70歲婦人反覆解尿疼痛、血尿 竟是罕見HPV尿道癌

延伸閱讀

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」
醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋

醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋
專業醫師梁安安：腰痠背痛年輕化 盡量多睡硬床

專業醫師梁安安：腰痠背痛年輕化 盡量多睡硬床
65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉