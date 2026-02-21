我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

隱忍腹痛數月 老婦竟大腸癌破裂

趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
92歲婦人大腸癌腫瘤破裂流出情形。(圖／澄清醫院提供)
92歲婦人大腸癌腫瘤破裂流出情形。(圖／澄清醫院提供)

台中一名92歲婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數月，直到痛到無法走路就醫，竟查出大腸癌腫瘤已破裂，隨時可因敗血症致命。台灣澄清醫院中港院區大腸直腸科外科醫師陳周誠表示，老婦人經開刀切除大腸小腸共60公分後，目前恢復良好已健步如常。

這名老婦人平常身體無異狀，只是幾個月來覺得右下腹隱隱作痛，她能忍就忍，不想給子女帶來麻煩，直到最近痛到無法走路，才由兒子陪同看了胃腸肝膽科門診。抽血檢查血紅素掉到8.7（正常12至16）、白血球15900（正常10000以下），再經腹部電腦斷層檢查，發現右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，診斷是大腸癌並已破裂，收治住院緊急會診大腸直腸外科。

陳周誠表示，經手術發現老婦人右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，侵犯到迴腸末段，經手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出一新的通道，維持腸道的暢通。

該老婦人的大腸癌可說是長在右側大腸的最深處，在盲腸上方的大腸裡，很不容易發現，即使長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠指出，據臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸占七成，在右側大腸占三成，右側大腸癌雖然不容易發現，目前的糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步的腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。

92歲婦人右側大腸癌腫瘤（黃圈處）。(圖／澄清醫院提供)
92歲婦人右側大腸癌腫瘤（黃圈處）。(圖／澄清醫院提供)

世報陪您半世紀

腫瘤 癌細胞

上一則

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

下一則

6旬婦便血以為痔瘡 檢查揪出直腸癌

延伸閱讀

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚
腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命
夏威夷凱瑟醫療集團 新設腫瘤科病房

夏威夷凱瑟醫療集團 新設腫瘤科病房
罹罕見腮腺癌婦人臉頰腫憂毀容 1手術移除病灶不損容貌

罹罕見腮腺癌婦人臉頰腫憂毀容 1手術移除病灶不損容貌

熱門新聞

網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」