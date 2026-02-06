女童長期便祕 先天性「巨結腸症」作怪

我的頻道

記者謝進盛／台南報導
醫師提醒，先天性「巨結腸症」患者會有長期便祕、腹脹成如常，更會解便不順的現象；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，先天性「巨結腸症」患者會有長期便祕、腹脹成如常，更會解便不順的現象；示意圖。（圖／123RF）

年僅4歲女童小芳長期便祕，腹脹成如常，更因解便不順視如廁如畏途，直到近日確診為先天性「巨結腸症」，術後恢復良好，家人心中大石頭終於落下。

「她從出生開始，上廁所就沒有順利過。」談起孩子狀況，小芳的媽媽語氣中仍藏不住心疼，她說，女兒自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因。

小芳的媽媽說，女兒從小排便次數少、糞便又硬，常依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便。隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食欲與活動力。

直到近日轉介至台灣衛福部新營醫院，小兒科醫師張經旼詳細詢問病史，並安排一系列檢查，包括影像學與腸道評估，最終確診為先天性的「巨結腸症」。

張經旼指出，巨結腸症是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出，症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。

經與家屬充分溝通後，院方安排適當的治療計畫與手術，由跨專科醫療團隊合作執行。手術過程順利，術後恢復情況良好。欣慰的是，小妹妹不再需要藥物，大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食欲也逐漸恢復。

張經旼也特別提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘、腹脹不適、排便明顯困難，需長期依賴藥物、灌腸等方式才能排便，甚至生長發育不良，都應提高警覺，儘早就醫接受完整評估。

4歲女童長期便祕，經新營醫院小兒科醫師張經旼診治，最終確診為先天性的「巨結腸症」...
4歲女童長期便祕，經新營醫院小兒科醫師張經旼診治，最終確診為先天性的「巨結腸症」，女童術後恢復良好。(記者謝進盛／翻攝)

