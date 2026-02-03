我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

30秒連續坐到站 「老年人體適能檢測」看腿力是否良好

世界新聞網
醫師提醒，想知道自己的下肢肌力水準，可以透過30秒連續坐到站測試；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，想知道自己的下肢肌力水準，可以透過30秒連續坐到站測試；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡漸長，保持身體健康變得更重要，這不僅是獨立自主的關鍵，還能對抗老化過程的肌肉流失，避免跌倒和受傷。不過健身總是需要參考和目標，不論是受傷後、長時間休息後重新開始運動，或只是好奇自己的體適能水準，不妨參考「老年人體適能檢測」（Senior Fitness Test Kit），透過從椅子上站起、走路、抬重物、彎腰伸展等測試檢視日常活動的整體體適能，其中坐到站是評估下肢肌力的關鍵指標，可以根據完成次數判斷腿部肌力是否仍維持在良好水準。

Tom's Guide報導，坐到站運動本質上是深蹲，聽起來很基本，但是和長壽相關的重要動作，可以檢測下肢肌力，練習這項動作時還能訓練股四頭肌、臀肌、膕旁肌和核心肌群；而且因為過程中訓練到身體最大的肌群，多做幾次可以提升心率，不用出門就能鍛鍊心肺功能。

進行坐到站之前，需要準備一張堅固、能舒服坐著並且雙腳可以踩在地上的椅子，椅子最好沒有扶手或輪子。坐在椅子前端，雙腳張開與骨盆同寬，膝蓋彎曲90度、雙腳平貼地面，根據個人能力，雙手可放在大腿上、椅子側邊、或環抱胸前，身體稍微往前傾，將重心往雙腳移，站起來的過程核心肌群要出力，再慢慢控制動作坐回椅子上，輕點一下椅子再站起來。動作過程須保持核心出力，可透過想像把肚臍往脊椎方向收，或是繃緊腹部以啟動核心肌力。

老年人體適能檢測是以30秒可以完成幾次坐到站做為評分標準。男性族群60至64歲的平均值是14到19次、65至69歲的平均值是12到18次、70至74歲的平均值是12到17次、75至79歲的平均值是11到17次、80至84歲的平均值是10到15次、85至89歲的平均值是8到14次、90至94歲的平均值是7到12次。女性族群60至64歲的平均值是12到17次、65至69歲的平均值是11到16次、70至79歲的平均值都是10到15次、80至84歲的平均值是9到14次、85至89歲的平均值是8到13次、90至94歲的平均值是4到11次。

如果檢測結果不理想，現在就是開始訓練的好時機。如果是受傷後復原或完全新手，建議先和專業人士討論再開始運動。想增加自己可以完成坐到站的次數，唯有持續練習，一開始可以扶著椅子扶手協助動作，幾天後減少支撐，只讓指尖碰到扶手，隨著能力進步，最終版是將雙手環抱胸前。若已經能輕鬆完成坐到站，想增加強度的話，可以將「坐到椅子上」改成臀部懸空停在椅子上方幾英寸，或者動作過程中雙手各握一個可調整的啞鈴。

上一則

凹陷變杵狀指…指甲出現這些變化要注意 恐是健康警訊

下一則

這個日常壞習慣 恐加速心臟老化 比吸菸傷害更大

延伸閱讀

腿還夠力嗎？用一日常動作就能測驗出來

腿還夠力嗎？用一日常動作就能測驗出來
IQ高達204 南韓12歲天才挑戰牛津落榜 當場哭倒

IQ高達204 南韓12歲天才挑戰牛津落榜 當場哭倒
停經後3類肌力訓練 助妳維持筋骨健康

停經後3類肌力訓練 助妳維持筋骨健康
風鈴（一○）

風鈴（一○）

熱門新聞

自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

2026-01-27 09:30
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師黃信鎰說明，女病患罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，接受「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術解心頭之患。（中國附醫提供）

猶如心臟長石頭 72歲女劇烈胸痛險猝死 醫1招解心頭之患

2026-01-29 05:20

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走