冬天防乾癢 3大招讓皮膚柔軟又細緻

皮膚癢適量補充油脂、調整擦乳液的習慣，可改善冬天乾癢問題；示意圖。(圖／123RF)
冬天一到，許多人的皮膚變得又乾又癢，擦乳液卻沒有太大的改善，乾燥瘙癢症狀持續加劇。醫師表示，冬天氣溫低、空氣乾燥，導致皮膚的油脂和水分分泌不足，引發皮膚乾癢，再加上室內暖氣加速水分蒸發，以及使用過熱水溫洗澡，皮膚水分流失更快速。

「若天冷氣溫驟降，就容易引起皮膚出現乾燥、緊繃、脫屑、發癢等症狀，求診病患增加。」台灣長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮說，冬天皮脂腺分泌隨之減少，天氣一冷，皮膚缺乏天然油脂保護，嚴重會引發冬季濕疹，脂漏性皮膚炎患者也有增加趨勢。尤其中老年人隨年紀增長而皮脂腺分泌下降，保水能力不足，老化的神經特別敏感，當空氣乾燥時就覺得癢到不行。

★可用油脂含量高的乳霜

不少人會塗抹乳液保濕，吳吉妮指出，市售乳液的配方與功能種類繁多，整體而言，乳液主要用來滋潤與保護肌膚，在清潔後補充流失的水分與油脂，緩解乾燥、改善膚況，並維持皮膚屏障的正常運作。不過，冬季因為皮脂腺分泌減少，建議可使用油脂含量較高的乳霜，甚至是含油量較高的產品，例如凡士林，直接鎖住水分。

冬季皮膚問題多，如果皮膚乾燥抓癢，就可能出現紅疹、龜裂問題；當屏障受損，皮膚變得脆弱時，對外界刺激更敏感，容易泛紅、刺癢。吳吉妮提醒，皮膚紅腫癢，已屬於發炎狀態，反覆搔抓除了加重皮膚症狀，未妥善處理恐有蜂窩性組織炎的危險。若是異位性皮膚炎、糖尿病及肝腎功能不全患者，抓出傷口時，則容易使病情惡化。

冬天一定要幫身體做好保濕，「千萬別覺得擦乳液太麻煩。」吳吉妮提醒，日常保養以乳液、嬰兒油、凡士林補充皮膚的油脂，在沐浴後身體未完全乾燥時立刻塗抹，效果最好。若仍覺得皮膚乾燥、搔癢，應先排除是否有脂漏性皮膚炎等皮膚疾病，視情況尋求專業皮膚科醫師評估診治。以下是冬天皮膚保養三種方法，讓皮膚柔軟又細緻：

1.洗完澡擦乾身體後馬上塗抹乳液，因為一走出浴室吹到冷空氣，水分就被帶走了，建議可在浴室放置一瓶乳液。

2.洗澡的水溫避免太燙、洗太久，有些人喜歡洗到全身通紅、冒熱煙才出浴室，對皮膚會造成高溫傷害。

3.洗澡時間盡量控制在15分鐘內，水溫「溫熱即可」，不要超過體溫。

糖尿病

