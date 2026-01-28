熬夜、甜食、喝酒過量易傷腸胃心血管 三高家族史慎防

醫師警告，愛吃甜食、喝酒、熬夜的人，容易傷害心血管或腸胃不舒服。（中央社）

歲末年終心血管風險、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，醫師指出，該現象與年末聚餐旺季有關，導致甜食與酒精攝取過量、熬夜，尤其對有三高 家族史、壓力過大者傷害不可小覷。

年末是慶祝時節，也是健康失控高峰。台北開業健康管理診所醫師林素菁近日透過新聞稿提醒，每年12月到1月是心血管與腸胃急症就診高峰期，許多人以為只是吃得太多、睡眠不足，其實背後可能隱藏著腸胃發炎、自律神經失調，甚至心律不整等警訊。

林素菁進一步提到，這些狀況往往與年末聚餐過量甜食、酒精與熬夜有關，同時對身體三大系統造成沉重負擔。首先，高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎，一旦甜食過量，恐會造成胰島素震盪與腸胃黏膜受損同時找上門。

二連擊是酒精攝取過多，林素菁解釋，喝酒就會加重肝臟與血壓負擔，酒精會刺激交感神經，使血壓瞬間升高，甚至誘發心律不整與身體無法吸收喝下的過多液體等問題，對本身有高血壓 或心律不整病史的人來說，風險尤其高。

最後一擊為熬夜加班、應酬，林素菁表示，這些行為都會導致自律神經錯亂、免疫力下滑，剝奪睡眠時間不僅會影響精神狀態，還會讓身體長時間持續處在交感神經亢奮之中，進而導致腸胃功能失調、心跳加快、容易疲勞，並伴隨暴食行為與代謝異常接連出現。

林素菁指出，許多人一到放假，就出現報復性熬夜與暴飲暴食的情況，但身體並無法立刻恢復。她建議在節慶期間，至少安排三天空檔，這段時間應該保持清淡飲食、充足睡眠，透過適度方式紓解壓力，同時戒酒、減糖，為新一年的健康打下良好基礎。

年末作息大亂，可能引發心血管或消化系統發炎、缺血，甚至出現潛在中風 或心肌梗塞徵兆；林素菁提醒，若每分鐘心跳超過120次或明顯心悸、連續性胸悶或胸痛、劇烈上腹痛或黑便、嘔吐、持續頭暈、冒冷汗、站不穩、極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食，應盡速就醫。