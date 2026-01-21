日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意 釀心肌炎恐致死

我的頻道

記者翁唯真／台北即時報導
疾管署說明，B19微小病毒恐引發慢性血液性疾病、免疫功能低下及孕婦要特別注意，假若染上心肌炎，致死率恐達3成。（記者翁唯真／攝影）
疾管署說明，B19微小病毒恐引發慢性血液性疾病、免疫功能低下及孕婦要特別注意，假若染上心肌炎，致死率恐達3成。（記者翁唯真／攝影）

台灣台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍回天乏術。外界懷疑恐染上B19微小病毒。台灣疾管署說明，相關檢驗結果需由法醫研究所公布，不過慢性血液性疾病、免疫功能低下及孕婦要特別注意，若不幸因感染B19病毒併發心肌炎，致死率恐達3成。

疾管署防疫醫師林詠青表示，B19病毒在日本被稱為「蘋果病」，台灣的正式的名稱為「傳染性紅斑」。B19微小病毒通常造成的症狀都是輕微，且可以自行痊癒，傳染途徑與一般呼吸道傳染病類似，主要是透過飛沫傳染。人體若暴露到病毒後，約經過4天到14天左右就會出現症狀，部分患者屬於「無症狀感染者」。

林詠青說，B19微小病毒主要是發生在小朋友身上，初期症狀如發燒、頭痛、肌肉痠痛，常被認為是一般感冒，家長可額外注意，孩子臉頰是否有出現鮮紅色的皮疹，且皮疹處易有癢感，該皮疹恐延伸到軀幹跟四肢，一旦出現類似症狀就需提高警覺，並提醒醫師孩子身體出現鮮紅色皮疹，而孩子的皮疹通常會自行痊癒。

相較於孩子，成人感染B19病毒後，出現皮疹的狀況較為少見，成人通常會關節痛跟關節炎的症狀，這類症狀也會自行痊癒。而B19病毒較特別之處，是會侵犯到其他的器官系統，像慢性血液性疾病、免疫功能低下及孕婦要特別注意。

林詠青說，慢性血液性疾病感染可能影響造血系統而造成嚴重的貧血、免疫功能低下感染期間可能較久無法清除病毒，及孕婦感染可能會造成胎兒貧血或水腫，也有可能會有死胎等狀況。

林詠青也提醒，B19微小病毒可能造成心臟、神經跟肝腎方面的感染的症狀，心臟比較危險的狀況是造成心肌炎、神經系統可能會造成腦炎或腦膜炎、在肝腎可能會造成肝炎或是腎臟發炎。以往發現造成致死的狀況最常見是心肌炎，一般病毒感染都有可能會造成心肌炎，且以往發現感染造成心肌炎致死率大約三成。

林詠青說，B19微小病毒目前沒有特效藥、疫苗，在治療方面，主要還是靠支持性療法，在預防方式，如果咳嗽、打噴嚏都要遮眼口鼻，如果是高風險族群都應該要避免跟有上呼吸道感染的人接觸，如果前往人潮比較多公共場合，還是要戴口罩才可以避免透過飛沫感染。

至於全球病毒流行狀況，防疫辦公室主任李佳琳說明，B19微小病毒並非法定傳染病，不過日本、美國將他列為監測項目，不過資料也不算多。在2025年其實就有一波的疫情，日本從去年的10月後，疫情開始下降，那在今年的部分看到他目前疫情是有略微上升，不過這個上升較去年同期是比較低的，依過去幾年來看大概是一個正常的波動情況。

李家琳說，以日本過去監測資料發現，病患的年齡大概是3到9歲之間，占比是最多，每一年大概是4到6年左右會有一個比較大型的疫情。總體來看，日本在去年曾大流行，初步觀察今年疫情未超過去年；美國因為他的疫情大概是前兩年是有比較大的疫情，不過最近的數據並不是非常的清楚，將再繼續蒐集。

