4旬婦偏頭痛揪出動脈瘤 2次手術搶回一命

醫師提醒，高血壓是造成動脈瘤破裂最重要的危險因子，冬天氣溫變化劇烈，更應注意頭頸部保暖；示意圖。（圖／123RF）
台北一名49歲婦人平常有偏頭痛困擾，半年前突然劇烈頭痛且意識逐漸模糊，緊急送醫後診斷為大腦廣泛性蛛網膜下腔出血。經電腦斷層血管攝影，確認內頸動脈與眼動脈間有一顆2.4毫米的水滴型動脈瘤，手術時竟發生二次動脈瘤破裂，所幸經開顱及動脈瘤夾閉手術讓腦壓恢復穩定後幸運撿回一命。

林姓婦人過去常偏頭痛，原以為服藥可緩解，但症狀愈來愈嚴重，甚至意識不清，家人緊急送至台北慈濟醫院急診，電腦斷層顯示大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，經電腦斷層血管攝影確認，內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，隨即安排緊急手術。

醫師透過電腦斷層血管攝影顯示，林婦內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴...
好發40歲至60歲族群

未料手術開始之際，動脈瘤便發生二次破裂，醫療團隊隨即將林女士轉入加護病房觀察，經兩周照護，林女腦壓逐漸穩定，醫師再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定並復位。術後至今，患者神經學預後良好，重新回到日常生活。

神經外科醫師張迪生表示，腦動脈瘤主因是動脈管壁受血流壓力影響而產生氣球狀突起，以台灣為例，盛行率約2%至5%，好發40歲至60歲族群，動脈瘤破裂致死率極高，約三分之一患者到院前死亡，另有三分之一患者治療後仍不治，即便存活，也有六成患者可能因血管痙攣或水腦症導致神經缺損。

目前腦動脈瘤治療以開顱夾閉手術為主，透過顯微鏡輔助下分離血管與神經，使用動脈瘤夾固定根部，避免再次出血，由於動脈瘤再度破裂常伴隨嚴重腦水腫，醫師通常會採取階段式治療，先夾閉病灶並視情況移除頭蓋骨減壓，等患者度過急性期後，再進行引流與顱骨復位手術。

高血壓恐致動脈瘤破裂

醫師提醒，高血壓是造成動脈瘤破裂最重要的危險因子，多數患者在破裂前無明顯症狀，或僅有輕微偏頭痛，一旦破裂則會出現爆炸性頭痛、惡心嘔吐或頸部僵硬。建議民眾平時應控制血壓，減少高油鹽飲食並規律運動。尤其在冬天氣溫變化劇烈時，應注意頭頸部保暖，避免血壓波動誘發病變，若出現異常頭痛，應儘速就醫檢查。

