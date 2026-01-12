我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

記者朱冠諭／桃園即時報導
「周邊動脈阻塞性疾病」又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。（部桃提供）
「周邊動脈阻塞性疾病」又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。（部桃提供）

台灣近日寒流接力來襲，氣溫驟降不僅讓人手腳冰冷，也悄悄提高心血管疾病風險，其中「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）因好發於下肢，又被稱為「腳中風」，醫師提醒，在冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至可能面臨截肢危機。

日前一名80歲男性因天氣寒冷，長期覺得雙腳冰冷卻未特別在意，誤以為天氣回暖就會改善，期間自行使用電熱毯取暖，卻因感覺遲鈍導致燙傷，傷口遲遲無法癒合，甚至出現發黑情形，才驚覺異常前往衛福部桃園醫院心臟內科門診就醫。經檢查後發現，患者下肢血液循環不良，已屬周邊動脈阻塞性疾病的警訊。

心臟內科醫師黃啟倫指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加速動脈粥狀硬化與血栓形成，導致下肢血流受阻，常見症狀包括走路時小腿痠痛、麻木、無力，休息後才稍微改善，若病情持續惡化，可能出現傷口難癒合、潰瘍甚至壞疽。冬季本就是心肌梗塞與中風的高峰期，下肢血管阻塞同樣不可輕忽。

心導管室護理師鄒子婷提醒，預防仍是關鍵，特別是高血壓、高血脂糖尿病及吸菸者，應積極控制危險因子。日常生活中維持規律散步等運動，有助促進微血管生成；每天留意足部狀況，避免小傷口被忽略而惡化；保暖時應避免直接使用電毯或熱敷設備，以免在感覺遲鈍下造成燙傷，同時減少久坐與翹腳，讓血流保持順暢。

鄒子婷強調，許多患者初期常將症狀誤認為一般腳痛或肌肉疲勞，等到皮膚顏色變深、傷口惡化才就醫，往往已錯失黃金治療時機。若民眾或家中長輩在寒冷天氣中出現反覆腳麻、行走疼痛或傷口久未癒合的情形，應及早就醫評估，把握治療時機，才能在寒冬中真正守住雙腳健康。

中風 血脂 糖尿病

上一則

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

延伸閱讀

台日友誼長存 桃園中山國小赴日本交流 收到跨海新年賀禮

台日友誼長存 桃園中山國小赴日本交流 收到跨海新年賀禮
他分析綠這2縣市若沒贏 「賴主席恐下台、連任生變數」

他分析綠這2縣市若沒贏 「賴主席恐下台、連任生變數」
寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險

寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險
寒流吃鍋防氣爆 消防局火調官揭「卡式爐3大致命雷區」

寒流吃鍋防氣爆 消防局火調官揭「卡式爐3大致命雷區」

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25

超人氣

更多 >
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝