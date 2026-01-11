腦膜炎雙球菌疫苗 CDC不再建議青少年接種 醫師憂死亡率上升

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
聯邦疾病防治中心(CDC)不再建議青少年接種流行性「腦膜炎雙球菌」疫苗，公衛專家擔憂，腦膜炎死亡率可能上升。(美聯社)
聯邦疾病防治中心(CDC)不再建議青少年接種流行性「腦膜炎雙球菌」疫苗，公衛專家擔憂，腦膜炎死亡率可能上升。(美聯社)

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)指示聯邦疾病防治中心(CDC)不再建議青少年接種流行性「腦膜炎雙球菌」(Meningococcal)疫苗；公衛專家擔憂，腦膜炎死亡率可能上升。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，2005年，CDC建議所有青少年接種腦膜炎雙球菌疫苗後，這種可能致命的疾病在美病例減少90%。

但自2021年以來，腦膜炎病例急劇上升；醫生認為，這可能是細菌變異和疫苗接種率整體(尤其是青少年接種此疫苗補強針)下降所致。

休士頓德州大學健康科學中心(UT Health)傳染病醫師奧斯特羅斯基(Luis Ostrosky)擔心，隨著美國的細菌性腦膜炎病例增加，CDC近期對青少年接種計畫的改革可能導致更多病歿案例。

奧斯特羅斯基說：「我們每年都看到很多的腦膜炎病例。」

腦膜炎疫苗可預防美國最常見的幾種腦膜炎感染，分別為A、C、Y、W血清群。

根據新指南，疫苗將建議「高風險族群」接種，但家長仍可透過「共同臨床決策」的過程，要求醫生為孩子打疫苗。

青少年和大學生多數時間在宿舍等集體生活空間度過，而愛滋病患是感染腦膜炎雙球菌(Neisseria meningitidis)的高風險群體。

NBC指出，美國每年約有3000人確診腦膜炎，接種疫苗的重要性不是因為此症常見，而是因為它是又急又猛的猝發性疾病。

細菌性腦膜炎主要經由患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫，或直接與患者的呼吸道分泌物接觸而傳播；腦膜炎的輕症狀包括頭痛、頸部僵直、嘔吐和發燒，很容易誤診為其他輕症，但隨著病情發展快速，會出現腦水腫、四肢缺血而壞疽、敗血症等症狀，病患可能在24小時內死亡。

腦膜炎初期可用抗生素治療，但即使迅速確診仍有約15%的病患病故。

安舒茨科羅拉多大學(University of Colorado Anschutz)傳染病學教授梅薩卡(Kevin Messacar)說：「這是一種非常嚴重的疾病，讓兒科醫生夜不能眠；這種病很難分辨，我們常看到一些病患，但為時已晚，救不回來。」

