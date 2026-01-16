我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，維生素D是提升骨密的關鍵，人體維生素D的來源，80%來自陽光，冬季日照較短，要注意維生素D攝取是否足夠；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，維生素D是提升骨密的關鍵，人體維生素D的來源，80%來自陽光，冬季日照較短，要注意維生素D攝取是否足夠；示意圖。（圖／123RF）

天氣寒冷，除了好發心腦血管疾病，據台灣統計，每年1至3月更是髖部骨折發生率全年最高的時候，較夏季高出20%。醫師指出，維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源八成來自陽光，冬季氣候冷，日照時間較短，使維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若跌倒，易引發骨折。

中華民國骨質疏鬆症學會指出，老年人髖關節骨折後一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。台灣衛福部國健署資料也顯示，台灣65歲以上民眾約每七人就有一人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性。

台灣振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

鐘子超指出，許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查。

除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高減少約二公分，就應提高警覺。

骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。鐘子超提醒，從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎，別等到骨折才開始重視骨骼健康。

中華民國 關節

上一則

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

下一則

大腦也要有退休規畫 神經科醫師教你把大腦養年輕

延伸閱讀

女性更年期前吸菸 骨質流失速度加快5至10%

女性更年期前吸菸 骨質流失速度加快5至10%
中央公園69歲婦人遇襲 遭2男推倒手肘骨折

中央公園69歲婦人遇襲 遭2男推倒手肘骨折
中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫

中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

熱門新聞

專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力