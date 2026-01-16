年紀大還想「吃到飽」？ 醫：腸胃也會老 小心便祕腹瀉

醫師提醒，隨著年齡增長，人體各系統功能逐漸退化，腸胃道也不例外，許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便祕或腹瀉等問題；示意圖。（圖／123RF）

年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功能逐漸下降，唾液及胃酸分泌減少，導致消化不良。醫師表示，老化使得腸胃道的功能變差，許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便祕 或腹瀉等問題。

以為吃得下 引噁心腹脹

台灣國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，現代人壓力大、作息不正常、飲食不均衡，腸胃道問題普遍，診間常見胃食道逆流、腸胃蠕動不佳的病患，除了腹脹、便祕，也有惡心、嘔吐症狀。「有些人以為自己吃得下，結果吃太多、吃太急或食物沒嚼碎，過量積在胃裡，引發噁心、腹脹，進而有想吐的感覺。」

這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。陳柏諺說，腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，如果吃完飯就開始脹氣，或是一緊張就腹瀉，甚至半夜胃痛醒來，都可能是嚴重疾病的信號。例如胃潰瘍、腸道瘜肉、腸胃出血、腫瘤 等，若不適症狀持續超過一周或反覆發作影響生活，建議盡快至就醫檢查。

隨年齡增長 消化力下降

腸胃是人體主要消化器官，隨著年齡增長，消化酵素以及胃酸分泌減少，導致對食物的分解消化力下降，影響營養吸收。陳柏諺說，年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易胃食道逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。

有些長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染，罹患消化性潰瘍，症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。陳柏諺表示，潰瘍與幽門螺旋桿菌相關，而高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌，且長者屬高風險族群，若出現體重減輕、食欲不振或貧血需提高警覺。

簡易伸展 刺激腸胃蠕動

另外，年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥常導致便祕。陳柏諺提醒，每日應攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸胃蠕動、預防便祕與憩室症。另養成規律運動或透過簡易伸展改善腸道血流，亦能刺激腸胃蠕動；而壓力也會影響腸道，盡量保持心情愉快，運動能促進釋放腦內啡、血清素，減輕壓力焦慮。