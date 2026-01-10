影／80歲翁長期臥床體弱 第四期頭頸癌電療35次幾乎消失

我的頻道

記者簡慧珍／彰化即時報導
正子攝影顯示林男右頸大腫瘤（黑圈處）。（衛福部彰化醫院提供）
正子攝影顯示林男右頸大腫瘤（黑圈處）。（衛福部彰化醫院提供）

80歲林姓男子長期住安養中心臥床，4個月前被發現頸部右側罹患第四期頭頸癌，家人陷入年紀大治療徒增痛苦、不治療恐很快離世的兩難抉擇，經醫療團隊和林男家屬溝通和多次討論，僅採放射線治療，沒想到35次治療竟讓腫瘤幾乎，凸顯量身打造治療策略的重要性。

影片來源：聯合新聞網

林男年輕時吸菸飲酒不忌口導致高血壓，10年前出血性腦中風復原不理想，被家人送到安養中心長期臥床，未料4個月前被發現頸部右側腫瘤已長到10公分，家人安排到衛福彰化醫院檢查，確診罹患第四期頭頸癌。

台灣彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣今表示，林姓病人80歲，子女考量父親長期臥床、年邁體弱，擔心治療徒增痛苦，傾向放棄，林男妻子盼爭取丈夫一線生機，希望能醫治就醫治。

經過醫療團隊分析林男身體狀況虛弱，若採用化學治療恐難以承受副作用且風險極高，經過多次深入溝通與反覆討論治療目標、生活品質與現實條件，醫療團隊與家屬達成在兼顧安全的前提下，採單純放射線治療的共識，接下來林男接受兩個月合計35次俗稱「電療」的放射線治療，腫瘤從10公分縮小到1公分。

「並非年紀大、病況重，就一定沒有治療空間，」張博竣表示，現今醫療技術持續進步，對抗癌症方法多元，無論患者年齡多大都不該過早放棄，因為多走一步，或許就能為生命爭取到不一樣的結局，這個病案選擇全健保給付的放射線治療，幾乎沒有額外花費仍獲得顯著成效，不僅是一段醫療成果，更是一則希望、選擇與愛的故事，更凸顯「量身打造治療策略」的重要性。

