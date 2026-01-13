飛蟲或蒼蠅碰過的食物還能吃嗎？環境專家這麼說

蚊蟲停在食物上，如果吃完後過幾小時或一天都沒有不舒服，基本上就可認為沒受小飛蟲影響；示意圖。（圖／123RF）

用餐時常出現「不速之客」，包括蒼蠅、果蠅、飛蟲等停留在料理上，是否該為了一隻小飛蟲把整道菜丟掉？財團法人日本 環境衛生中心、環境生物與住環境部部長橋本知幸解析，昆蟲短暫停留在食物上的健康風險。

橋本知幸表示，食物被侵略最常見的是蚤蠅和果蠅。蚤蠅幾乎什麼料理都會靠近，尤其喜歡動物性腐敗物。牠們很會走路，如果看到牠在料理、桌面或餐具表面快速移動，那很可能就是蚤蠅。

另一方面，果蠅容易被酒類或發酵物吸引。牠們飛行時飄飄的，輕輕停在料理上，但不太會走動。

這些小飛蟲常停留在不乾淨的排水口或廁所，因此不能完全否定腳或口器上帶有的細菌被帶到料理上的可能性。不過只是停留幾秒鐘，要達到引發健康危害的細菌量，其實不太可能。

橋本說自己的作法會把牠趕走，然後照樣把料理吃掉。如果吃完後過了幾個小時或一天都沒有不適，那基本上就可以認為沒有受到小飛蟲的影響了。

然而像家蠅、麗蠅這類大型蒼蠅，過去被認為可能媒介赤痢、傷寒或大腸桿菌O-157:H7型。因為口器較大，攜帶的細菌量理論上也會比較多，但橋本稱並沒有看過明確記載「因蒼蠅直接導致食物中毒」的文獻。

橋本總結，不論大小蒼蠅，只要停在料理上的瞬間，細菌轉移、造成污染的可能性都是存在的。另外，體型較大的蒼蠅，出現的本身就已經讓人覺得非常不舒服了。

小飛蟲從哪來？守住料理前先斷源頭

想避免料理被小飛蟲騷擾，該怎麼做呢？橋本指出小飛蟲並不是料理一放上桌就馬上出現，多半是原本就潛伏在室內，剛好被料理吸引過來。

蚤蠅可能從化糞池、排水口的黏滑處滋生，也可能在家具後方、不知不覺死去的蟑螂，或屋頂內被撲殺的老鼠屍體上產卵。

果蠅則常因果皮、啤酒或葡萄酒的空罐、空瓶未清洗就放著而產生。氣溫高時，若在三角水槽丟棄高麗菜或萵苣葉，一到兩天就會開始腐爛，小飛蟲也會在上方飛來飛去。

雖然每天徹底打掃或許不容易，但至少要注意水槽周邊的黏滑，三角水槽不要堆積垃圾。此外，食物盡量在食用前再烹調，也不要長時間放在桌上。

冬天也會有小飛蟲？原因和夏天不同

小飛蟲最活躍的季節是夏天，冬天小飛蟲的總數確實較少，但只要有溫排水流入的污水槽、化糞池表面的浮渣或黏滑處，成蟲仍會持續出現。

尤其在冬天，比起從室外入侵，更常見的是從建築物內的水域環境發生。室溫比夏天低，牠們通常不會飛得太遠，而是停留在發生源附近，因此仍可能被人注意到。

即使在冬天，小飛蟲也可能悄悄存在。與其抱著「這個時節應該不會出現」的心態視而不見，不如趁機檢查一下，家中是否有平時容易忽略、卻正好成為牠們溫床的角落。