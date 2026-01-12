吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意

醫師提醒，臨床上以「缺油型」乾眼症最常見，精準治療新趨勢是採用多管齊下助角膜修復，以終結乾眼困擾；示意圖。(圖／123RF)

在現今3C科技普及的時代，乾眼症已成為現代人的文明病，許多人常感到眼睛乾澀、疲勞或有異物感，卻忽略這可能是乾眼症的警訊。眼科醫師指出，隨著乾眼症患者人數增加，醫療的進步將針對不同型態的乾眼症成因，提供更加多元化且精準的治療方案。

用眼過度、淚液不足導致

台灣資深眼科醫師朱智盟解釋，乾眼症可分為缺水型、缺油型、混合型及缺乏黏液型，其中缺油型（揮發性）最為常見，占臨床患者約60%至70%。此類型主因是內分泌失調、偏好油炸飲食或作息不規律，導致瞼板腺阻塞或分泌異常，使淚水因缺乏油脂保護而快速揮發。若平時清潔不足，更容易加劇瞼板腺功能障礙，成為乾眼症的主要誘因。

另外，眼睛淚膜結構由外而內分為油脂層、水層和黏液層共3層，若黏液分泌不足，即便含水含油量足夠，也會導致水液無法均勻分布在角膜上，容易造成眼睛乾澀不適，甚至引起角膜炎，形成乾眼症。

內分泌失調、壓力大好發

朱智盟醫師表示，近20、30年乾眼症盛行率攀升，主因在於3C產品普及導致用眼過度，當專注盯著螢幕時眨眼頻率大幅下降，使淚水分泌不足；此外，眼皮清潔不當、飲食油膩及環境空汙也是重要誘因。從族群來看，年長者因淚腺萎縮、更年期女性受內分泌失調影響，或壓力過大導致腺體分泌減少，皆是好發對象；少數如乾燥症等自體免疫疾病患者，亦常受乾眼問題所苦。

戴隱形眼鏡、近視雷射患者留意

朱智盟醫師分析，乾眼症的另一個族群是隱形眼鏡配戴者和近視雷射患者，長期配戴隱形眼鏡角膜健康受損，缺氧、乾澀、視力模糊，甚至角膜新生血管等，導致淚水分泌減少；再者，曾做過傳統LASIK和SMILE全飛秒近視雷射，因為手術過程有做角膜瓣或透鏡切割，多數患者容易出現乾眼，甚至角膜受損也沒有明顯症狀，直到檢查才發現。

另外，近來白內障手術和青光眼患者，也備受討論。臨床發現，白內障術後的乾眼患者變多，即使原本沒有乾眼症，白內障開刀後，統計約30%開始出現乾眼症狀。青光眼患者則因長期使用含防腐劑的藥物治療，造成角膜表面異常，也提高乾眼的後遺症。對此，眼科也提出白內障術後減少防腐劑藥水使用、術後需重視眼瞼清潔的重要性，以及青光眼用藥應朝向不含防腐劑設計改善。

乾眼症診斷標準最常見是刺激性流淚，常聽患者反映吹到風會一直流眼淚，甚至睡到下半夜突然間痛醒。很多人納悶乾眼症為什麼會流淚，朱智盟醫師釐清，淚水分布分成基礎分泌和刺激分泌，當基礎分泌不足，就會誘發出刺激分泌，產生不自主流淚，就是乾眼症的表現。

缺水型乾眼症 靠人工淚液治療

在治療方面，如果是缺水型乾眼症，會先給予鎖水型含玻尿酸的人工淚液，延長淚水鎖水功能，減少乾澀症狀。或是採取下鼻淚管的淚管栓塞，堵住70%排水量，讓排水量剩下30%，保留更多淚水在眼表，增進滋潤感。

缺油型乾眼症 需熱敷按摩、光療

針對因瞼板腺功能障礙（MGD）引起的缺油型乾眼症，治療重點在於改善油脂品質並減少淚水蒸發。除了日常熱敷、按摩與眼周清潔，近年臨床多採用脈衝光結合手動擠壓油脂，藉由光能殺死塵蟎，讓瞼板腺滲透壓恢復正常，抑制發炎並恢復淚膜穩定，通常建議每年進行3至4次療程。此外，亦可搭配口服長效四環黴素減少阻塞，或使用針對黏液不足型的藥物，多管齊下確保淚液均勻分布，提升眼部舒適度。

朱智盟醫師說明，如果眼睛過乾、已經產生角膜受傷，建議選擇自體血清做成PRP點用，幫助角膜快速修復，待角膜復原後續再視情況進行脈衝光治療。臨床常遇到來看診的患者眼睛痛到睜不開，先做淚管塞，再使用自體血清點眼液，待角膜癒合修復，再透過脈衝光治療，進一步改善乾眼症狀，而衛福部日前核准最新「乾眼症鼻噴液」藥證，也有助治療乾眼症。

朱智盟醫師提醒，乾眼症可能隨年紀增長愈來愈明顯，治療需有耐心。日常應養成良好用眼習慣，每天早晚熱敷15分鐘，勿長時間盯著3C產品，定時休息眼睛，適當紓壓，若感覺眼睛乾澀不適，可先點人工淚液緩解，注意眼部清潔，若仍無明顯改善，建議就醫診治。