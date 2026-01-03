台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

紐約時報報導，俗稱的「亞洲臉紅症」（Asian glow）是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅，紅暈往往從一側耳朵延伸到另一側耳朵。這種現象在東亞裔族群相當常見，近半數人因天生缺乏特定酵素，飲酒後會導致臉部潮紅、心跳加速及頭暈頭痛。

與一般認知不同，「亞洲臉紅症」並非過敏反應，而是由一種名為「ALDH2*2」的基因突變所致，該突變會使身體無法完全分解酒精，導致毒素在體內累積。研究人員表示，為何這種缺陷能在短短幾千年間擴散，並影響約5億人、約占全球人口8%，至今仍是一個謎。有些人認為，這種突變可能曾有助於攜帶者抵抗結核病或瘧疾等疾病。

估計約有30%到50%的東亞人帶有這種基因突變。史丹佛大學醫學院資深科學家陳哲宏表示，這種酵素缺乏在以稻米為主食的地區最為普遍，例如中國南方、台灣、日本、韓國與越南。他指出，有證據顯示，今日出現「亞洲臉紅症」的人，皆可追溯至約3000年前在中國東南部出現最初基因突變的某位祖先。

他形容：「這個人基本上就是酒精臉紅族群的亞當或夏娃。」

許多科學家近來對適量飲酒的一般健康風險提出警告。陳哲宏與其他研究人員表示，具有這種酵素缺乏的人，罹患食道癌等多種疾病的風險更高，並建議減少飲酒，甚至完全戒酒。服用抗組織胺或其他補充劑也只是掩蓋症狀，並未解決體內毒素的根本問題。

在東亞地區，由於亞洲人本就佔絕大多數，飲酒臉紅的反應相對司空見慣。日本有一種名為「宿醉妝」（イガリメイク）的彩妝潮流，透過在臉頰與鼻子塗抹腮紅營造宿醉般的效果，也在TikTok上走紅。海峽兩岸有些人甚至將這種反應視為活力的象徵，但陳哲宏強調，這樣的看法並不正確。

