我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱今冬最冷寒潮 如何為孩子保暖？

歐盟碳邊境稅1/1起上路 產業警告成本與手續負擔

三高族群出現「喘、悶、腫」 醫籲把握時機就醫

記者林媛玲／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊凱文醫師提醒，三高族群要規律服藥，一旦發現身體發出「喘、悶、腫」的警訊，應及早就醫，把握心肌尚未完全壞死前的可逆轉時機。（台北慈濟醫院提供）
楊凱文醫師提醒，三高族群要規律服藥，一旦發現身體發出「喘、悶、腫」的警訊，應及早就醫，把握心肌尚未完全壞死前的可逆轉時機。（台北慈濟醫院提供）

63歲陳姓婦人長年飽受三高困擾，最近發現自己走路愈來愈喘，甚至伴隨胸悶不適，經就醫發現為缺血性心肌病變，即是冠狀動脈阻塞導致慢性心臟衰竭，所幸經心臟內、外科醫療團隊合作，利用「達文西微創手術」與心導管結合的複合式治療，成功修復心臟，目前恢復良好。

收治病患的台北慈濟醫院心臟血管外科楊凱文醫師指出，心臟主要靠三條冠狀動脈供應氧氣與養分，其中「左前降支」就像是心臟的總電源，負責提供最重要的收縮動力，一旦這條血管嚴重阻塞，心肌就會因缺氧而壞死，導致心臟衰竭。

據衛福部統計，台灣平均每22分鐘就有1人死於心血管疾病。楊凱文醫師提醒，中年男性、吸菸者、三高患者或慢性腎臟病友都是高危險群，如果出現呼吸喘、胸悶、下肢水腫等症狀，千萬不能輕忽，若不即時治療，可能導致全身器官衰竭，甚至面臨換心手術。

陳姓婦人就醫的心導管檢查發現，左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，心臟超音波發現左心室收縮功能不到30％（正常為50-60％），醫療團隊先透過心臟核磁共振確認其心肌仍有修復機會，隨後決定採取「複合式冠脈血流重建」治療，包括外科微創透過達文西微創手術，繞過阻塞點，為心臟接上新的血管，再由心臟內科醫師進行心導管手術，疏通另一處狹窄的血管。

楊凱文解釋，傳統開胸手術需要在胸前留下10到15公分傷口，並鋸開胸骨，不僅疼痛感強，恢復期也長，達文西微創手術只需透過3個不到1公分小孔與一個約5公分傷口，就能精準完成血管吻合，大大降低感染風險與術後不適。

陳婦術後左心室收縮功能明顯進步，目前於門診定期回診追蹤。楊凱文呼籲，三高族群要規律服藥，一旦發現身體發出「喘、悶、腫」的警訊，應及早就醫，把握心肌尚未完全壞死前的可逆轉時機。

三高 腎臟病 心血管疾病

上一則

2026年健康許願「活得好 」 醫揭3個「健康錦囊」

延伸閱讀

跨年夜天冷又飲酒 心臟醫籲保暖、防溫差降心血管風險

跨年夜天冷又飲酒 心臟醫籲保暖、防溫差降心血管風險
關德維心臟血管中心新增心臟電腦斷層掃描儀

關德維心臟血管中心新增心臟電腦斷層掃描儀
談藝／塵封車庫文藝復興時期畫作 拍出90萬高價

談藝／塵封車庫文藝復興時期畫作 拍出90萬高價
46歲女鼾聲變大 以為良性腫瘤…竟是罕見咽喉小唾腺癌

46歲女鼾聲變大 以為良性腫瘤…竟是罕見咽喉小唾腺癌

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽