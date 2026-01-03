攝護腺癌早期難發現 老化、飲食西化罹病機率恐變高

我的頻道

醫師提醒，攝護腺癌早期通常無明顯症狀，主要表現為排尿問題，受到先天基因與後天環境影響，老化、飲食西化都是風險因子。（圖／123RF）
攝護腺癌長期被視為男性健康中的一道難解之謎，它不像某些癌症進展迅速、預後明確，卻也不能簡單歸類為「溫和癌症」。醫師表示，攝護腺癌早期通常無明顯症狀，或與良性攝護腺肥大相似，主要表現為排尿問題，例如頻尿、夜尿、尿流細小、滴尿、排不乾淨、灼熱感、血尿和射精問題，診斷相對困難。

台灣高雄榮總醫院外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌高度依賴男性荷爾蒙，平均進展速度不算快，但不是慢就等於不危險，約六成患者的腫瘤進展緩慢，多年不造成明顯威脅，仍有約兩成屬於有威脅型，只要時間拉長，三到五年內就可能轉移、致命，另有一到兩成屬高度侵略型，即使積極治療，病情嚴峻狀況仍會讓醫師節節敗退，不下所謂的「癌王」胰臟癌。

正因這種高度異質性，讓早期診斷變得困難。更複雜的是，許多患者確診時已屬晚期，但腫瘤又對荷爾蒙治療高度敏感，可長期被壓制，副作用相對化療小，這也讓是否該早期發現、早期治療的決策更加兩難。

不過，林子平強調，所謂的「複雜」也恰好反過來逐漸走向清晰，醫界近年目標已不再是抓出所有攝護腺癌，而是精準找出真正需要治療的高風險患者，避免讓低風險者承受不必要的治療負擔，這仰賴的是診斷工具的進步，包括高解析核磁共振、顯微超音波等新技術，讓病灶定位與風險分層更精準。

攝護腺癌同時受到先天基因與後天環境影響，老化、飲食西化都是風險因子，雙胞胎與移民研究也顯示，原本發生率較低的族群，移居西方後風險會明顯上升。

