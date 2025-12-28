醫師也是過來人 38年前顯微皮瓣重建保住手指 如今救回上百雙手

50歲梁姓大客車駕駛不慎被機械絞斷食指，幸運遇到受過同樣手術的骨科醫師呂俊寬，成功保住手指。（記者郭韋綺／攝影）

50歲梁姓大客車駕駛不慎被機械絞斷食指，還好顯微皮瓣重建手術讓他免於截短手指，巧合是，主刀醫師呂俊寬38年前也是皮瓣重建術的患者，他笑說，小時好奇玩甘蔗機食指被絞傷，做了同樣手術保住手指靈活度，多年後成為骨科 外科醫師，幫助上百例病患成功修復手指。

梁姓駕駛說，上個月檢查引擎不慎被機械絞斷手指，指甲幾乎絞爛，當時以為要截短手指，一度憂心無法開車失去生計，聽到醫師說，「你的手，還有機會救回來。」原來醫師也受過同樣的皮瓣手術，成功保住手指功能，才讓他放下心中大石。

「我是過來人，更知道雙手的重要性，」台灣杏永醫院骨科部長呂俊寬回憶，小學一年級暑假跑進菜市場玩甘蔗機，右手食指被絞傷，接受交指皮瓣重建手術，讓他保住了手部的精細動作，成為一名外科醫師後，現在顯微鏡下，可以穩穩地拿著針線幫病患縫合。

也因為走過那段歷程，他特別關注手部外傷與重建，對許多患者而言，手術的成敗往往被簡化為傷口癒合或保住性命，但在他眼中，真正重要的是「這雙手之後還能做什麼」。

長年面對各類職業傷害，工人被機械捲入、工具切割造成指節撕裂，常讓患者在急診室裡面臨是否截短手指的抉擇，而他深知手指功能保存，攸關工作能力、尊嚴與生活。

呂俊寬指出，梁姓駕駛傷到左手指，因軟組織缺損嚴重，採傳統處理方式，必須截短手指才能縫合，但他採取高難度顯微技術，利用鄰近手指健康皮瓣與血管，重建完整覆蓋組織，讓受傷手指得以保留原有長度與關節 活動度，術後復健順利，已能恢復日常抓握與操作能力。

呂俊寬說，顯微皮瓣與手指重建手術，對醫師技術、設備與團隊默契要求極高，過去多集中於大型醫學中心，如今在地區醫院即可即時完成，對於工傷與意外患者來說，都能大幅降低轉院與等待風險。