不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導管三尖瓣置換術」，成功協助一名82歲林姓婦人改善因重度三尖瓣閉鎖不全引起的腹水與呼吸困難，術後恢復良好，已順利出院。（成大醫院提供）
成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導管三尖瓣置換術」，成功協助一名82歲林姓婦人改善因重度三尖瓣閉鎖不全引起的腹水與呼吸困難，術後恢復良好，已順利出院。（成大醫院提供）

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，台灣成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導管三尖瓣置換術」，成功協助一名82歲林姓婦人改善因重度三尖瓣閉鎖不全引起的腹水與呼吸困難，術後恢復良好，已順利出院。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔表示，林姓婦人長期罹患三尖瓣閉鎖不全，近半年症狀明顯惡化，出現腹部腫脹、下肢水腫及呼吸急促等情形，稍微活動即感到喘促，並曾多次接受腹水抽取治療，經檢查確認為嚴重三尖瓣逆流，已影響右心功能。

黃睦翔指出，傳統治療三尖瓣疾病以開胸修補或置換手術為主，但考量患者年事已高，合併心臟功能不佳及多重慢性病，開胸手術風險極高，恐增加併發症與死亡風險，透過院內心臟團隊會議綜合評估後，建議採用微創經導管三尖瓣置換術（TTVR）作為治療方式。

他提到，手術透過股靜脈進入右心房，將人工瓣膜精準置入原三尖瓣位置，過程無須開胸，林姓婦人術後心臟超音波顯示瓣膜逆流明顯改善，右心功能逐步回復，腹水更逐漸消退，呼吸困難顯著改善，住院期間恢復穩定，出院後在門診追蹤，整體狀況良好。

黃睦翔強調，三尖瓣疾病仍需依病人個別狀況評估，傳統手術依然是重要治療選項，但對於高齡或高手術風險患者，經導管治療提供相對安全的替代方案，且隨著相關技術成熟，未來可望嘉惠更多患者，成大醫院也會持續以病人為中心，提供最合適的治療策略。

