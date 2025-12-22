我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

肺癌治療新選擇 自體免疫細胞療法助晚期肺癌病情穩定

記者張策／新北即時報導
雙和醫院血液腫瘤科醫師莊博雅分享跨海赴台治療案例。（雙和醫院提供）
雙和醫院血液腫瘤科醫師莊博雅分享跨海赴台治療案例。（雙和醫院提供）

政府統計顯示，惡性腫瘤已連續43年蟬聯台灣人十大死因首位，每年約有5.4萬人因此失去生命，其中肺癌更高居癌症死因之首。傳統化學治療常伴隨顯著副作用，許多病人在治療期間承受極大身心負擔。隨著醫療進步，癌症治療已不再侷限於化療、電療或標靶治療，免疫療法與免疫細胞療法逐漸成為抗癌的新選項。

雙和醫院血液腫瘤科醫師、細胞治療暨基因檢測中心主任的莊博雅指出，近期收治一名約50歲、從香港赴台求醫的第四期肺癌患者，該名病人過去已接受多次化療與標靶治療，仍希望尋求新的治療機會。經專業評估後，決定接受自體免疫細胞治療（DC-CIK），歷經約半年整合療程後，近期影像檢查顯示病情穩定，不僅疼痛症狀明顯改善，體能與生活品質亦大幅提升。

莊博雅轉述，病人在出院時感謝醫療團隊的專業與用心，並分享治療前每日長期承受劇烈疼痛，即使服用大量止痛藥仍難以緩解，日常生活備受影響；但在接受自體免疫細胞整合治療後，疼痛明顯減輕，精神與體力也逐漸恢復。

莊博雅說明，DC-CIK免疫細胞治療是透過抽取病人自體血液，分離出樹突細胞（DC）與細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至病人體內，以增強免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力，屬於個人化精準醫療方式，目前已獲衛生主管機關核准作為輔助性癌症治療。

他進一步指出，對部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療並非取代既有治療，而是可與化療、標靶治療或放射治療相輔相成，有助提升免疫功能與整體生活品質。臨床觀察顯示，許多接受治療的病人不僅生活品質改善，對病情穩定亦有一定助益，顯示免疫細胞療法具備發展潛力。

莊博雅強調，台灣在再生醫學與細胞治療技術及臨床應用方面已具備國際水準，此次跨海來台治療的案例即是一例。由於DC-CIK屬個人化免疫治療，須由專業醫師依病況評估後執行，提醒民眾若有意了解相關治療，應選擇具合法細胞治療許可的醫療機構，確保治療安全與品質。

癌症 腫瘤 癌細胞

上一則

非單純皮膚病…乾癬恐致關節變形 早期介入治療 預防共病

延伸閱讀

患血癌又罹咽舌癌…「歡樂滿屋」喜劇演員積極化療

患血癌又罹咽舌癌…「歡樂滿屋」喜劇演員積極化療
肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生
霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額

霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額
「沉默殺手」肺腺癌咳血、胸痛才就醫 近8成已晚期

「沉默殺手」肺腺癌咳血、胸痛才就醫 近8成已晚期

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費