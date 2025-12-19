這種腹痛別輕忽 55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
55歲女性移工因連續一周左下腹疼痛及雙腿水腫，趁陪同雇主至台灣台中長安醫院就醫空檔，到婦產科門診求助。經婦產科醫師吳佩玲問診及檢查時，最終確診為全身性惡性淋巴瘤，所幸及時轉介至醫學中心接受血液腫瘤科的完整的治療。

吳佩玲提醒， 「早期發現、早期治療」是癌症治療最核心的關鍵。本案例起初的症狀僅是腹痛與腿部水腫，容易被當成一般婦科或靜脈問題而延誤，如果出現持續的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行診斷。

吳佩玲說明，該名患者前來就診時，主訴持續的左下腹疼痛與明顯的腿部水腫。超音波發現骨盆腔內有直徑超過7公分的腫塊，觸診時也注意到患者腹部嚴重脹氣且硬實，鼠蹊部淋巴結也明顯腫大，隨即進一步安排腫瘤標記與電腦斷層檢查。

檢查結果發現，患者腹股溝、腹主動脈旁、腸繫膜有多處淋巴結嚴重腫大，這些腫大的淋巴結壓迫到血管，導致她雙腿水腫。此外，肺部、脾臟和子宮頸旁也發現有異常病灶，高度懷疑是惡性淋巴瘤，並將患者轉診至醫學中心血液腫瘤科，經接受穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」，接受更完整的治療。

吳佩玲說明，B細胞惡性淋巴瘤是淋巴癌中最常見的一種，淋巴組織遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，這也解釋了患者為何會在多個器官和淋巴區域發現病灶。

