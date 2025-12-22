我的頻道

日本研究：1歲看3C愈久 3歲罹自閉症機率愈高

NOW健康
醫師提醒，螢幕搶走親子互動刺激，孩子大腦容易錯失關鍵發展；示意圖。（圖／123RF）

當孩子哭鬧不休，許多父母會順手遞上手機或平板，螢幕上的卡通影片瞬間就能讓寶寶安靜下來。這個看似方便的育兒方式，卻可能在無形中埋下隱憂。日本一項針對超過8萬名嬰幼兒的大型研究發現，男童在一歲時接觸螢幕的時間愈長，到了三歲被診斷為自閉症的機率就愈高，而且這個風險從每天看超過一小時就開始浮現，顯示螢幕暴露本身對嬰幼兒大腦發展帶來實質衝擊。

零到三歲是大腦神經連結最活躍的階段，這時期的嬰幼兒需要透過觸摸、聆聽、對話來建立完整的認知系統。但當螢幕佔據了孩子的注意力，真實世界的互動機會就被大量壓縮。台北台安醫院心身醫學科暨精神科小兒心智科醫師鄭楚玄指出嬰幼兒頻繁看使用3C，則與大人之間的對話次數也跟著下降，這種互動缺失不只影響語言能力，更會波及問題解決、精細動作和社交技巧的發展。

常看3C的嬰幼兒其大腦額葉和頂葉的活動會出現異常訊號，影響負責專注力和執行功能的腦區。鄭楚玄提醒睡前讓孩子看螢幕更是雪上加霜，因為光線會抑制褪黑激素分泌，不僅打亂睡眠節奏，更可能在神經系統快速發育的關鍵期造成長期傷害。

面對各種研究證據，世界衛生組織和美國兒科學會都明確指出，18個月以下的嬰兒應該完全避免接觸螢幕，唯一例外是與家人視訊通話。鄭楚玄表示，兩到五歲的幼兒每天看螢幕的時間，也要控制在一小時內，而且必須選擇有教育意義的內容，並且要有大人在旁邊陪伴互動，以免螢幕帶來的聲光刺激會讓大腦短暫興奮；而且刺激一消失，大腦就會渴望更多，久了就像上癮一樣難以戒除。

想要打破這個循環，父母自己以身作則放下手機，用念故事書、玩積木、一起做家事這些看似平凡的活動，給孩子真正需要的感官體驗和情感連結。若發現一歲半的孩子叫他都不理、講話很慢或只玩固定的東西，就要盡快帶去給兒童心智科或兒童青少年精神科評估，愈早介入療效愈好。畢竟在這個數位時代，給孩子最好的禮物不是最新的平板電腦，而是父母全心全意的陪伴。

