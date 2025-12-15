突然聽不到了 耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一，民眾要把握黃金72小時治療，及早復健遠離失能。（123RF）
醫師提醒，「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一，民眾要把握黃金72小時治療，及早復健遠離失能。（123RF）

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感和高頻耳鳴，甚至嚴重影響聽力與睡眠，才驚覺事態嚴重。

「突發性聽力損失是耳鼻喉科常見的急症之一。」中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志表示，不明的聽力突然喪失，是耳鼻喉科的常見急症，個案常在短短數小時內驚覺單耳或雙耳聽力驟降，如果沒有把握黃金治療72小時，錯過恐致永久性聽力喪失。

突發性聽損的定義是3天內聽力突然下降30分貝以上，致病成因眾多，包含病毒感染、內耳血流障礙、自體免疫反應等。陳俊志指出，目前平均每年每10萬人中約有5至20人發病，通常發生於單耳，僅約1至2%的病例是雙耳發作。

陳俊志以這位30歲男性為例，經聽力檢查後發現，沒有中耳炎，但左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。因患者就醫時已超過72小時黃金治療期，接受了中耳類固醇合併血小板生長因子PRP注射治療，輔以耳鳴的症狀治療，聽力恢復效果仍有限；治療3個月後，仍有60分貝的聽損。

聽損的不可逆，對這名患者的生活造成巨大衝擊，包括溝通困難而影響工作表現與人際關係，陷入焦慮與沮喪。陳俊志建議，配戴助聽器重拾聽力功能，現代助聽器有許多進階功能，例如濾化聲音、消除噪音等，惱人的耳鳴症狀也能獲得顯著緩解。

國外期刊「Otology & Neurotology」研究指出，突發性聽損患者的身體平衡搖擺幅度較正常人高出近3成，在使用助聽器後，患者的搖擺幅度可獲得明顯改善。陳俊志強調，突發性聽損目前主流治療包含全身性或局部類固醇療法，必要時合併高壓氧治療與血流改善藥物，在72小時內抑制內耳發炎與細胞壞死。

當治療後仍留有40分貝以上聽力缺損，或雙耳聽力差距超過15分貝時，建議盡早接受助聽器評估。陳俊志呼籲，若出現單側耳鳴、耳悶或突發性聽力下降，應立即就醫檢查。早期診斷、早期治療，並配合合適的聽覺輔具復健，不僅能重建聽覺與平衡，並遠離跌倒與失能的潛在危機。

維生素C可縮短重症感冒病程 攝取過量噁心、腹痛、胃灼熱

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

這種美洲原住民常用的莓果 可縮短感冒病程

溫差大心肌梗塞風險增 醫警告：這些症狀別當感冒

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

