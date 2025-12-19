我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

雙腿「嚴重開放性骨折」新療法有望免截肢

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇姓貨車駕駛（左）為一場連環車禍傷者，被救出時雙側膝蓋以下呈創傷開放性骨折，右腿踝關節幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織；圖右為新光醫院整形外科主任林育賢。(記者林琮恩／攝影)
蘇姓貨車駕駛（左）為一場連環車禍傷者，被救出時雙側膝蓋以下呈創傷開放性骨折，右腿踝關節幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織；圖右為新光醫院整形外科主任林育賢。(記者林琮恩／攝影)

蘇姓貨車駕駛為連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側膝蓋以下呈創傷開放性骨折，右腿踝關節更是幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織，左腿也呈現嚴重開放性骨折，被送到醫院時，患者神智混亂，醫院多專科合作，進行長達6小時顯微手術，使用新型醫材，為期重建血管、修補神經，才保住雙腿不必截肢。

當時車禍發生時，蘇先生駕駛的小貨車翻覆且車頭全毀，導致他受困車內長達30分鐘，其餘兩車駕駛則僅受輕傷。蘇先生雙腳為嚴重開放性骨折，合併血管及神經損傷，截肢可能性高，考量蘇先生為擔心父親，且以駕駛工作維生，決定設法為其保留肢體。

台灣新光醫院整形外科主任林育賢說，骨科團隊先為病人完成骨折固定手術後，整形外科團隊接力進行長達6小時顯微手術，使用一項特殊孔洞敷料，可大幅減少病人使用自體組織修補患部的幅度，讓截肢機率降低，且術後步態也能較為正常，前後歷經22大小手術，病人成功保住雙腿不必截肢，僅截除右大小指，目前已可使用助行器行走，並回到駕駛工作崗位。

林育賢說，團隊在治療過程中，另使用一項「交替式負壓滴注療法」，利用自動化方式，為病人傷口進行溶液灌注、浸泡，軟化感染物質，並加速移除，重複循環式清潔傷口，成功清創，並降低感染機率，結合負壓治療，抽吸移除滲液及感染物，促進患部血液循環及肉芽組織生長，減少腫脹，並促進組織癒合，病人在住院115天後，首次成功返家。

蘇先生表示，治療過程雖漫長，但在家人支持下，他保持平常心，配合醫師治療。副院長洪子仁則強調，新醫療科技進步，可讓病人免於截肢命運，但這些新型醫材、醫療技術費用也不斷上升，若病人沒有商業保險支持，恐面臨高額自費，為此醫界一再向政府倡議，「醫療費用是投資不是成本」，盼未來健保給付，納入輔助性治療，減輕病人負擔。

車禍當下，蘇先生駕駛的小貨車翻覆且車頭全毀，導致他受困車內長達30分鐘，雙腳為最...
車禍當下，蘇先生駕駛的小貨車翻覆且車頭全毀，導致他受困車內長達30分鐘，雙腳為最嚴重等級開放型骨折，合併血管及神經損傷。(記者林琮恩／攝影)

骨科 健保 保險

上一則

短影音恐危害大腦 醫：「短暫快樂」難以維持專注力

下一則

坐骨神經痛影響睡眠 醫師籲盡早治療 8成患者免開刀

延伸閱讀

別以為只是久站腿麻 嚴重靜脈曲張恐引發肺栓塞

別以為只是久站腿麻 嚴重靜脈曲張恐引發肺栓塞
想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管
巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風
年輕男星林家佑談罹骨癌經過 媽媽聽到可能截肢當場崩潰

年輕男星林家佑談罹骨癌經過 媽媽聽到可能截肢當場崩潰

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥