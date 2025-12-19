雙腿「嚴重開放性骨折」新療法有望免截肢

蘇姓貨車駕駛（左）為一場連環車禍傷者，被救出時雙側膝蓋以下呈創傷開放性骨折，右腿踝關節幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織；圖右為新光醫院整形外科主任林育賢。(記者林琮恩／攝影)

蘇姓貨車駕駛為連環車禍傷者，他駕駛的小貨車遭撞側翻，車頭毀損導致他受困車內，被救出時雙側膝蓋以下呈創傷開放性骨折，右腿踝關節更是幾乎被截斷，僅剩肌腱、動脈組織，左腿也呈現嚴重開放性骨折，被送到醫院時，患者神智混亂，醫院多專科合作，進行長達6小時顯微手術，使用新型醫材，為期重建血管、修補神經，才保住雙腿不必截肢。

當時車禍發生時，蘇先生駕駛的小貨車翻覆且車頭全毀，導致他受困車內長達30分鐘，其餘兩車駕駛則僅受輕傷。蘇先生雙腳為嚴重開放性骨折，合併血管及神經損傷，截肢可能性高，考量蘇先生為擔心父親，且以駕駛工作維生，決定設法為其保留肢體。

台灣新光醫院整形外科主任林育賢說，骨科 團隊先為病人完成骨折固定手術後，整形外科團隊接力進行長達6小時顯微手術，使用一項特殊孔洞敷料，可大幅減少病人使用自體組織修補患部的幅度，讓截肢機率降低，且術後步態也能較為正常，前後歷經22大小手術，病人成功保住雙腿不必截肢，僅截除右大小指，目前已可使用助行器行走，並回到駕駛工作崗位。

林育賢說，團隊在治療過程中，另使用一項「交替式負壓滴注療法」，利用自動化方式，為病人傷口進行溶液灌注、浸泡，軟化感染物質，並加速移除，重複循環式清潔傷口，成功清創，並降低感染機率，結合負壓治療，抽吸移除滲液及感染物，促進患部血液循環及肉芽組織生長，減少腫脹，並促進組織癒合，病人在住院115天後，首次成功返家。