我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

吃羊肉爐又喝烈酒 40歲男整夜跑廁所10多次卻尿不出來

記者黑中亮／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人習慣冬令進補吃羊肉爐，醫囑不宜進補過度並飲酒，建議多喝水以免引起攝護腺發炎。（圖／李綜合醫院提供）
華人習慣冬令進補吃羊肉爐，醫囑不宜進補過度並飲酒，建議多喝水以免引起攝護腺發炎。（圖／李綜合醫院提供）

40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐後，當晚竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁如廁10餘次卻尿不出來；隔天一早趕緊就醫，經診斷為攝護腺急性發炎，所幸經藥物治療後症狀改善，醫師表示，原來是男子進補加上烈酒，造成攝護腺受刺激發炎所致，目前經藥物治療後症狀已獲改善，目前持續追蹤中。

台灣李綜合醫院表示，時序正值冬令進補，羊肉爐在烹調過程中，因加入米酒、薑、當歸等具有行氣活血功效的食材，這些成分加上烈酒中的酒精，容易刺激攝護腺導致發炎腫大，進而壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

泌尿科醫師黃品叡指出，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，這名患者到門診時描述，前一晚吃完羊肉爐後身體開始不適，不斷想上廁所卻只能解出一點點尿液，甚至完全尿不出來，整夜如廁超過10次，根本無法入睡；經詳細問診後發現，患者當晚不僅食用羊肉爐，還喝了烈酒。

黃品叡說，冬季進補時，許多人喜歡吃當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等溫補料理，但這些含刺激性成分的食物容易誘發攝護腺發炎，一旦攝護腺發炎腫脹，患者會出現小便灼熱感、疼痛，嚴重時可能10幾個小時無法解尿，症狀包括尿流細小無力、排尿中斷或遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，以及頻尿、急尿、夜尿次數增加等，導致下腹部腫脹疼痛。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡建議民眾進補後應多喝水，幫助身體代謝排出刺激性的酒精與食物成分外，並提醒40歲以上且有攝護腺問題家族史的男性，應開始進行攝護腺檢查；50歲以上男性則建議每年定期檢查一次，及早發現問題及早治療。

一名40多歲的男子日前冬令進補吃完羊肉爐後，竟頻尿且尿不出來，不得已趕緊就醫。（...
一名40多歲的男子日前冬令進補吃完羊肉爐後，竟頻尿且尿不出來，不得已趕緊就醫。（圖／李綜合醫院提供）

上一則

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

延伸閱讀

維生素C可縮短重症感冒病程 攝取過量噁心、腹痛、胃灼熱

維生素C可縮短重症感冒病程 攝取過量噁心、腹痛、胃灼熱
老翁牙痛不敢拔牙 豐原醫院「中醫雷射針灸」減緩發炎改善

老翁牙痛不敢拔牙 豐原醫院「中醫雷射針灸」減緩發炎改善
臉紅別碰…喝酒配炸物、燒烤 更加速致癌成分吸收

臉紅別碰…喝酒配炸物、燒烤 更加速致癌成分吸收
漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」