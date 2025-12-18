35歲男M型禿 中醫「美顏針」改善掉髮還能刺激生髮

我的頻道

健康醫療網
美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血效果，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生；示意圖。（圖／123RF）
35歲的王先生近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。因擔心掉髮症狀會惡化，而求診中醫師，確診為「第三期雄性禿」。經醫師建議下，接受美顏針每周三次的治療，一個月後掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患「第三期雄性禿」特徵就是前額兩側的髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是所謂的「M型禿」。男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮，可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。

林在裕表示，中醫可利用美顏針的治療來改善王先生「M型禿」掉髮的症狀，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具，治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血效果，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。

若要保髮防禿，林在裕提醒，平時應注意以下事項：

1. 怎樣查覺自己有禿頭危機？

洗頭時掉髮超過30根。一整天掉髮的總量超過100根以上，並且頭頂髮量明顯少於後腦部位的髮量，就一定要及早治療，切莫失去治療的最佳時機。

2. 每晚11時就應睡覺，頭髮需要充足的睡眠時間來加以修復。

3. 多攝取改善髮質的3類營養食物：

優質蛋白質如魚、肉、蛋、奶、豆類，因頭髮的主要成分就是蛋白質，多攝取優質蛋白質有益頭髮生長。

含碘食物如海帶、海藻、紫菜，可促進頭部的新陳代謝率。

含維生素E食物如芹菜、菠菜、芥菜、黑芝麻。維生素E可以強化毛囊營養，改善頭皮的血液循環。

4. 避免和忌食下列食物：

菸、酒及辛辣刺激食物，如蔥、蒜、韭菜、薑、花椒、辣椒等，會使頭皮血液循環變差。

油膩、燥熱食物，如肥肉、油炸食品，會讓頭皮更加出油及流汗，而使頭皮的健康度變差。

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

