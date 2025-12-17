我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

從右耳痛到下巴徹夜難眠 三叉神經痛常被當牙疼

沈能元
中醫師指出，三叉神經痛最常發生在第二、第三分支，由於說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被誤認為牙痛。（圖／AI生成）
中醫師指出，三叉神經痛最常發生在第二、第三分支，由於說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被誤認為牙痛。（圖／AI生成）

隨著氣溫降低，容易導致身體免疫系統混亂。45歲林先生過去曾得過帶狀皰疹，症狀痊癒後，卻開始感覺臉頰時不時刺痛，包括日常生活中刷牙、漱口、咀嚼食物等，凡是觸碰到臉頰的動作，都會導致右耳延伸至下巴刺痛感，伴隨被電流電到的麻木感覺。

台灣頤鳴堂中醫診所中醫師林庭竹說，患者到診間自述，症狀急性期嚴重發作時，真的痛到徹夜難眠，經西醫診斷為三叉神經痛，給予高強度止痛藥，但仍然會痛醒，對生活及工作影響甚鉅，因此他決定尋求中醫協助。三叉神經痛可能是帶狀疱疹的後遺症，當免疫力弱時就發生疼痛，痛起來連吃止痛藥也沒效，患者十分困擾痛苦。

林庭竹說，三叉神經痛是指三叉神經分布區域內出現的突發性、劇烈的疼痛，通常只影響一側面部，好發於4、50歲以後。發作時，疼痛特點為陣發性，疼痛會像閃電般突然出現，持續時間短則數秒，長則兩分鐘。觸發因素可能包括觸摸、進食、說話或風吹，疼痛非常劇烈，像刀割、燒灼、電擊、針刺一樣的感覺。

林庭竹指出，三叉神經痛最常發生在第二、第三分支，由於說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被誤認為牙痛。嚴重時，臉頰會抽搐，嘴角會向疼痛的地方牽延，甚至出現流鼻涕、流眼淚，鼻黏膜、眼結膜充血等症狀。三叉神經痛是一種極為痛苦的神經性疾病，患者會經歷面部短暫而劇烈的疼痛。

中醫認為，三叉神經痛發生與風寒、肝火上炎、氣滯血瘀等因素有關，主要根據患者的症狀及誘發因素，根據辨證論治處以疏風散寒、清熱瀉火、柔肝息風或活血化瘀等方藥治療。但由於三叉神經痛發作時疼痛劇烈，常會在辨證用藥的基礎上加入一些止痛的中藥，如川芎、白芷、細辛等；若一段時間未有好轉，還可選用一些蟲類藥，如全蝎、蜈蚣、僵蠶、地龍等，因為這些蟲類藥可以入絡搜風，有較強的止痛效果。

三叉神經痛患者日常可以按摩以下三個穴位，有助舒緩疼痛和幫助康復，按摩時用拇指按壓揉動，以感覺到痠痛為度。針灸治療旨在疏通經絡、活血化瘀、調和氣血，從而達到緩解疼痛的效果。包括風池穴位於後頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，下關穴位於面部耳前方，當顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中，合谷穴位於虎口，將拇、食兩指並合時，虎口部隆起最高處。

免疫力

上一則

咀嚼系手搖飲藏熱量陷阱 營養師推3個小秘訣 減輕身體負擔又解饞

下一則

芽菜營養密度、酵素都比蔬菜高 怎麼吃最正確？

延伸閱讀

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做
一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住

一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住
大家來寫書／王賦冰《治療高齡女性不孕症中醫秘方》打造生育希望﻿

大家來寫書／王賦冰《治療高齡女性不孕症中醫秘方》打造生育希望﻿
健康／頭痛難耐才吃止痛藥 藥效剩3成 應1小時內服用

健康／頭痛難耐才吃止痛藥 藥效剩3成 應1小時內服用

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友