5歲以下兒童心臟殺手「川崎症」AI輔助診斷

孩子連日高燒，可能只是感冒，卻也可能是會對心臟造成永久傷害的「川崎症」。在急診與兒科門診，川崎症一直是最讓醫師頭痛的疾病之一。症狀出現沒有固定順序，也不一定一次全數出現，常讓醫師必須反覆觀察，深怕漏掉治療黃金期。

為了縮短這段診斷的空窗期，台灣高雄長庚醫院川崎症研究團隊，攜手成功大學電機工程專家跨域合作共同研發「AI 川崎症輔助診斷系統」，透過逾10萬筆發燒及川崎症病童資料訓練模型，只要用全套血液檢查（CBC）、C反應蛋白（CRP） 、肝功能等一般抽血檢驗，就能在一秒內估算川崎症風險預測值。

高雄長庚兒科教授郭和昌說，若預測值高於50%，將即時提醒臨床醫師，協助進行進一步評估並及早給予適當治療。測試結果顯示，AI的召回率達89%、專一性高達92%，準確度在臨床中具有相當參考價值。

川崎症是5歲以下兒童常見的全身性血管發炎疾病，若錯過黃金治療期，可能引發冠狀動脈瘤，留下終身風險，是已開發國家兒童後天性心臟病 的主要成因之一。傳統川崎症診斷，需看是否「發燒超過5天」以及是否同時出現草莓舌、結膜炎、淋巴結腫大、四肢變化或皮疹等5大臨床症狀。不過，許多孩子並不會一次出現所有典型症狀，被歸類為「不完全型川崎症」，診斷難度更高。

郭和昌指出，臨床上常見孩子在症狀不典型時被延遲診斷，等到冠狀動脈出現變化才被確診，家長既焦慮、醫師也懊惱。臨床診斷高度仰賴醫師經驗，因此「早期辨識」一直是全世界兒科醫師的難題。這項AI智慧診斷技術，能有效降低對醫師經驗的依賴，提升早期診斷準確性與治療時效，守護兒童的心臟健康，更有效率的運用有限的醫療資源。