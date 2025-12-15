手腳痠麻恐是骨刺壓迫神經 以老化、勞損、撞擊較常見

醫師提醒，因姿勢不良、勞損、缺乏運動或老化等因素，導致肩頸痠痛或腰痠背痛，很可能是骨刺壓迫到神經，應就醫師診治；示意圖。（圖／123RF）

現代人常因姿勢不良、勞損、缺乏運動或老化等因素，導致血液循環不佳、肌肉緊繃僵硬，引發肩頸痠痛或腰痠背痛。然而，一旦出現整隻手麻或下肢痠麻感，就需特別留意，這很可能是骨刺壓迫到神經所致。若連續出現兩次以上的不適症狀，應立即尋求醫師診治。

骨刺好發族群有三類

擁有海峽兩岸雙執照中醫師，佑德中醫院長張賜興醫師表示，骨刺（osteophyte）的主要原因是關節 退化、關節過度使用、長期姿勢不良或外力創傷日久導致軟骨磨損，身體為了修復和保護關節，在關節邊緣長出額外的骨質突起，它的正式的醫學名稱就是「骨質增生」。

骨刺發生的可能原因包括年齡增長、姿勢不良、肥胖、遺傳、慢性發炎（如類風濕性關節炎）、外傷撞擊、運動過度或是職業傷害導致關節壓力過大而導致骨質增生。脊椎骨與脊椎骨之間有軟骨充當緩衝墊，這種軟骨就稱為椎間盤。

如果椎間盤因變形、移位或破裂就會壓迫到附近的脊髓與脊神經，就稱為「椎間盤突出」。常見原因首先是退化，因為氣血不足，導致氣血循環變慢，無法順利上達頭部或達於腰部；再來則是意外，像是車禍、撞擊，運動傷害和突然扭傷等導致關節錯位、擠壓，身體為了達到動態平衡，很可能會生出骨刺。若以骨刺好發族群歸納，包括老年人，電腦工作族、搬重物的勞力工作者等都在列。

張賜興表示，老年人是因為隨著老化而導致脊椎結構出現變化及退化；電腦工作族則容易因長時間使用電腦而長出富貴包或因坐姿不良造成椎間盤突出，尤其經常熬夜的人，更容易因為休息不夠，筋骨僵硬，導致氣血循環供應不足，進而衍生病症；至於搬重物的勞力工作者，若常用頭部頂重物、肩膀及腰負重物，也可能衍生頸椎或腰椎骨質增生及椎間盤突出等問題。

分為軟骨刺和硬骨刺

一般民間所稱的「骨刺」，其實是泛指「骨質增生」與「椎間盤突出」。前者通常稱為「硬骨刺」，骨質增生是指關節軟骨磨損，骨頭邊緣突出形成骨贅。至於椎間盤突出則常稱為「軟骨刺」，是指椎間盤因退化變形，進而造成椎間盤往外突出。

張賜興指出，頸椎、腰椎骨刺初期會覺得肩膀痠痛，腰部僵硬疼痛，隨著時間推移可能壓迫到神經，就會出現痠、脹、麻和刺痛，逐漸誘發到肢體末梢。頸椎骨刺是從肩頸開始順著上背、前臂一直到手指末端感覺到麻痛感；腰椎骨刺則順著神經走向，引起下肢如大腿、小腿到足底、足背等發麻反應。

如發現以上類似症狀，建議應盡快就醫檢查，透過影像學如照X光、核磁共振（MRI）、電腦斷層（CT），若能結合脊髓攝影（CT myelography）、神經傳導檢查（EMG/NCS）等再來確認詳細病情狀況。

如果因骨刺出現短暫麻感，引起神經壓迫症狀，並非一發生就需要緊急手術處理，透過醫師診斷、階段式對症治療與生活習慣改變，多數患者都能有效控制症狀。

症狀發作初期，建議先透過中醫物理治療，如熱療、針灸、推拿、整脊、拔罐、滑罐、放血和小針刀、外敷特殊藥膏加上服用中藥等療法，即能透過鬆解軟組織的沾黏、舒緩肌肉緊繃，來減緩神經的壓迫感，降低疼痛、麻痺與不適感。

中醫治骨刺 一周可減緩疼痛

張賜興坦言，初期出現一般症狀介入中醫治療，約莫治療一周疼痛就會有所改善，建議持續治療二至三個月，就能看到明顯效果。不過仍須視患者骨刺壓迫的程度，若經過各種物理方式治療仍未見改善，可進一步評估考慮是否開刀處理。

張賜興曾收治一名59歲的李先生，檢查發現頸椎關節退化嚴重，長出骨刺擠壓到手部神經，同時腰椎四、五節椎間盤突出壓迫到坐骨神經，疼痛不適多年，醫師建議手術置換人工關節治療，因本身患有長期慢性疾病而害怕開刀，轉而求助中醫。藉由中醫物理治療，服用藥物再搭配使用特殊藥膏外貼療法，快速緩解疼痛及幫助身體修復，雙管齊下治療後整個人精氣神都恢復從前。

少碰生冷油炸、精緻發酵食物

預防頸椎、腰椎長骨刺須從多方面進行，張賜興提醒，熬夜、睡眠不足可說是萬病根源，日常生活作息應維持正常；再者是心情因素，如果心情不好就會產生壓力，無形中加重疾病快速發作；此外，運動可促進氣血循環加速進而緩解肌肉疼痛緊繃；而且要盡量少碰生冷、油炸和精緻發酵食物。

另外，電腦辦公族每半小時應休息五分鐘、起身走動，可透過簡單運動如仰頭、縮下巴合併擴胸，有助緩解頸部痠痛，或是雙手往上伸展交叉頂天、腰部左右轉動，來緩解腰部肌肉緊繃不適。

（本文由NOW健康提供 https://healthmedia.com.tw/）