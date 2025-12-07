我的頻道

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

編譯盧思綸／即時報導
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)
2023年1月,華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一項發表於科學期刊「細胞」（Cell）的最新研究指出，接種2劑的帶狀皰疹疫有助降低失智症發展風險，進而減少失智症致死風險。

帶狀皰疹由水痘帶狀皰疹病毒引起，通常以疼痛性皮疹發作，年齡越大，併發症風險越高，因此美國建議50歲以上成年人接種2劑疫苗。這個疫苗對預防年長者罹患帶狀皰疹的保護力逾9成。

這項最新研究是對先前研究的延伸。第一項研究分析英國威爾斯逾28.25萬名70多歲成人的健康資料，威爾斯自2013年起為70多歲族群提供帶狀皰疹疫苗，並採用嚴格的年齡界限：79歲者可在1年內接種，80歲以上者則完全不具資格。這項僅差一歲的政策剛好形成自然實驗，使研究團隊能比較兩群年紀、生活方式幾乎相同的人，而唯一的主要差別就是是否接種疫苗。

研究發現，接種者在7年內被診斷為失智症的機率比未接種者低3.5個百分點，因此推測帶狀皰疹疫苗可能具預防或延緩失智症的潛力。

科學期刊「細胞」2日發表前一項研究的追蹤分析，從同一批受試者資料去了解輕度認知障礙（MCI）與因失智症死亡情況。

研究顯示，在接種前未出現任何認知問題的族群中，接種帶狀皰疹疫苗者於9年內被診斷為MCI的風險較未接種者降低3.1個百分點，且女性受益程度更為明顯。

至於已患有失智症者，接種疫苗者在9年內死於失智症的風險下降29.5個百分點，顯示疫苗可能不僅具有預防效應，也可能延緩疾病進程。

研究主持人、史丹福大學醫學助理教授格澤勒（Pascal Geldsetzer）表示，這項結果「非常出乎意料」，因為在已確診失智的族群中仍能觀察到死亡風險下降，意味著疫苗的效益可能橫跨整個疾病過程。

他強調，由於比較群僅差1歲，其生活型態與健康行為應大致相同，因此研究團隊對因果關係具有更高信心，而非僅是統計上的相關性。

