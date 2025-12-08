70歲翁保健品沒吞好 照胃鏡驚見食道多個「藥丸印痕」

一名70歲男性近期因胸痛、吞嚥不適就醫，經照胃鏡發現食道內有多個藥丸的印子於食道內，被診斷為藥物性食道炎。（記者翁唯真／攝影）

一名70歲男性因胸痛、吞嚥不適就醫，照胃鏡發現食道內有多個藥丸的「印子」，被診斷為藥物性食道炎。該患者每天要吃大約20顆保健食品，醫師提醒，部分保健食品酸鹼值較高，若未完全吞下，在食道中停留過久產生溶解，就可能破壞食道組織，長期引發潰瘍。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。因藥物、保健食品有腐蝕性或酸鹼值，若未完全吞下，在食道中停留過久，產生溶解，或喝水量不足摩擦食道，可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。若影響胃酸分泌，對胃的黏膜造成傷害，就可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

出現胸痛、胸悶，民眾大多以為是心臟問題，但食道受損時，也會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀；若影響胃部，則可能有胃痛、吐酸水、血便等。

邱展賢建議，除特別指定，不要空腹服藥或保健食品；若為睡前服用，至少要喝200cc的水把藥品完全吞下，且服用10分鐘後再躺下。另應避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，有不舒服就停止服用；若出現不適可先停止服用三天讓傷口恢復，仍不適可就醫。

邱展賢說，藥物治療約須一周時間，治療期間選擇質地偏軟、易消化的食物，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，進食要細嚼慢嚥，降低對食道的負擔。