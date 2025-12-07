74歲翁長期膝腫痛 以為退化性關節炎 查出肺外結核感染

我的頻道

游振昇
台中慈濟醫院關節中心主任周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。（圖／台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院關節中心主任周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。（圖／台中慈濟醫院提供）

台灣台中一名74歲賴姓老翁長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，台中慈濟醫院關節中心主任周立展抽取關節液，發現老翁是非典型細菌感染，安排住院並多科會診，查出病人是「肺外結核感染」引起的骨結核病變，結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。

賴男長期左膝腫痛、幾乎無法行走，就診時表示以為只是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月卻愈來愈嚴重，到院時膝蓋已腫脹無法彎曲。

周立展抽取膝關節液化驗後發現，白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因。安排病人住院，進一步Ｘ光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。

為避免感染惡化，周立展緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後，竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。經會診感染科與胸腔科醫師，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。

病人接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走；出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。

周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。賴男沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。除膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴男延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重可能必須置換人工膝關節。

周立展提醒，膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。

關節 慈濟

