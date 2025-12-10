睡夢中離世安詳？凌晨3-6時「心臟性猝死」風險最高

「安詳辭世」這個字眼，彷彿在睡夢中告別是最理想離開人世的方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。

根據亞利桑納大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死 案例中有7成5與缺血性心臟病 相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。

台灣國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3時到6時是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。

尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下，也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈。

雖然睡眠中猝死聽起來防不勝防，但多數案例可以透過及早發現與治療來避免。黃奭毓提醒民眾，定期測量脈搏、留意心跳是否規律。尤其年長者、三高 患者、曾有心肌梗塞病史或家族中有猝死案例等高風險民眾，更需提高警覺。

