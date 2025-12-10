我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

睡夢中離世安詳？凌晨3-6時「心臟性猝死」風險最高

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00

「安詳辭世」這個字眼，彷彿在睡夢中告別是最理想離開人世的方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。

根據亞利桑納大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。

台灣國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3時到6時是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。

尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下，也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈。

雖然睡眠中猝死聽起來防不勝防，但多數案例可以透過及早發現與治療來避免。黃奭毓提醒民眾，定期測量脈搏、留意心跳是否規律。尤其年長者、三高患者、曾有心肌梗塞病史或家族中有猝死案例等高風險民眾，更需提高警覺。

(本文由NOW健康提供)

猝死 心臟病 三高

上一則

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

延伸閱讀

陝西25歲工程師月加班300小時 猝死2小時就被離職

陝西25歲工程師月加班300小時 猝死2小時就被離職
17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈

17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元