早產兒「小恩」住院8個月歷經3次手術 台大特殊保溫箱成「第一個家」

記者林琮恩／台北即時報導
目前一歲小恩，產檢時就被檢出為重度新天性心臟病法洛氏症。圖為小恩父母與重症加護型保溫箱合影。（記者林琮恩／攝影）
隨少子化趨勢，不少準父母使用人工生殖技術，加上產婦高齡，導致早產兒增加，低於1千5百公克的極低早產兒，經常需要插上極細管線輸液，需使用特殊的重症加護型保溫箱。台大醫院新生兒科主任曹伯年說，該院共25床新生兒病床，目前僅14床重症加護型保溫箱，仍不敷使用，病童體重達一定程度，就必須將保溫箱讓給其他更小病童。

據新生兒通報統計，台灣每10名新生兒中，就有一名極低體重新生兒，出生體重小於2500公克，而每100名新生兒，更有一名極低體重新生兒，出生體重小於1500公克。曹伯年說，以去年新生兒人數13萬人推算，我國共有1千3百餘位早產、極低體重新生兒，而台大每年約收治80位早產兒，其中70人是在台大醫院出生，其餘則是從外院送至台大。

目前一歲小恩，產檢時就被檢出為重度新天性心臟病法洛氏症。小恩母親指出，確診法洛氏症候，本就安排到台大兒醫就醫，不料她懷孕33周時羊水破裂，突然早產，小恩被送至台大兒醫，「除了心臟病外，又加上了早產兒身分」，住院八個月住院，歷經兩次心臟手術，一次橫隔膜固定手術，小恩順利出院，「她現在哭聲很大，也很活潑。」而住院期間，重症加護型保溫箱就是她「第一個家」。

台大醫院院長李旺祚說，台大醫院長期致力於照顧重、難症病童，其中有一群病童體重很輕，且伴隨心肺問題的極低體重早產兒，需長時間、密集守護，對這些病童而言，保溫箱不是冰冷機器，而是「安穩的起點」，提供穩定的醫療環境，結合呼吸與監測設備，可降低感染及併發症風險，讓新生兒醫療團隊及時處置，把握黃金治療時間。

曹伯年說，重症加護型保溫箱，可把蓋子升起、四面展開，直接作為護理檯，因此被暱稱為「長頸鹿」，不必像傳統型保溫箱，將病童拉出，並加裝保溫燈進行治療，且整合體重量測功能，把病童稍微抬起，讓體重計歸零就能測量體重，裝設各項輸液管路時，也能減少移動病童，對重症加護有很大幫助。

台大醫院2日接受麥當勞叔叔慈善之家基金會，捐贈2台重症加護行新生兒保溫箱，加上該院既有的12台，累計共14台設備。基金會董事長李昌霖表示，過去7年內，基金會捐贈12台重症加護行保溫箱給台大醫療體系，得知極低體重新生兒照護，需更多資源挹注，決定再捐贈2台，盼這次捐贈不僅為兒科增添助力，也能讓家庭與病童感受到滿滿的祝福與愛。

